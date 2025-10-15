¡Ö¸¦µæ¤ÎÃÎ¼±¤ò±þÍÑ¡×¤·¤Æ³ÐÀÃºÞÀ½Â¤¡¢Âç³Ø±¡À¸¤òÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡ÄÌôÉÊ¤ä´ï¶ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´Ã£
¡¡¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Åç¸©·Ù·´»³½ð¤Ï£±£´Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¡¢Âç³Ø±¡À¸¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¡Ê³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç¸øÈ½Ãæ¡Ë¤òÆ±Ë¡°ãÈ¿¡ÊÀ½Â¤¡ËÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡³ÐÀÃºÞÀ½Â¤¤ÎÅ¦È¯¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ½é¤Ç¡¢¡ÖÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯£³·î£²£´Æüº¢¡ÁÆ±£²£·Æüº¢¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢²½³ØÌôÉÊ¤ò¹çÀ®¤·¤Æ³ÐÀÃºÞ¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÃË¤Ï³ÐÀÃºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£··î¤ËÆ±Ë¡°ãÈ¿¡Ê»ÈÍÑ¡Ë¤ÇÂáÊá¡¢£¸·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿³ÐÀÃºÞ¤¬¼«¤éÀ½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç²½³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³ÐÀÃºÞ¤Î¸ú²Ì¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤ËÀ½Â¤¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£À½Â¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÌôÉÊ¤ä´ï¶ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç»ÔÈÎÉÊ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢¶¡½Ò¤Ë´ð¤Å¤À½Â¤¹©Äø¤òºÆ¸½¤·¡¢³ÐÀÃºÞ¤¬¹çÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ï£±£´Æü¡¢¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿ÌôÉÊ¡¢´ï¶ñ¤Ê¤É£²£³£¹ÅÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
