±Ý¸¶°ÍÆá¡¢ËËþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥ËSHOT¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø
¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯È¾¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼»¨»ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±Ý¸¶°ÍÆá¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Î¥»¥¯¥·¡¼SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
2024Ç¯10·î¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·Â¨½ÅÈÇ¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏFRIDAY40¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ý¸¶¡£º£²ó¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿ËÜ¿Í¼«¤é¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÃÏ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ×¤ß¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î±Ý¸¶¤òµ¨Àá´¶¤Î°Û¤Ê¤ë2¥«¹ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ó¡¼¥Á¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î³¤¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§¹á¤ò¾ú¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©¤à¤Ê¤É¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤Î¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£