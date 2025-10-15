Å·ºÍ¤Î¡Ö1¡ó¤Î¤Ò¤é¤á¤¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ª¡¡µ²±ÎÏÆüËÜ°ì¤ÎÃ£¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Ç¾¡×¤ò°é¤Æ¤ë½¬´·
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤òÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ²±¹©³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦ÃÓÅÄµÁÇî»á¤Ï¡¢ÆüËÜµ²±ÎÏÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç6²óÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢µ²±½Ñ¤ÈÇ¾ÎÏ³«È¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄ»á¤ÎÆ°²è¡Ö50ºÐ¤Ç¤âµ²±ÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×¡ª ²ÃÎð¤Ë¾¡¤Æ¤ëÇ¾¥È¥ìË¡¡×¤«¤é¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¡×¤Î³Ë¿´ÉôÊ¬¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤Ò¤é¤á¤¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Öµ²±¤Î¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤¤É¤¡Ö¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¼¥í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ºÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ä³Ø¤Ó¡¢¸«Ê¹¤¤·¤¿¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¿·¤·¤¤·Á¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÉ½¤Ë¸½¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºàÎÁ¤È¤Ê¤ëµ²±¤Î¡È¼Á¤ÈÎÌ¡É¤òË¤«¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¼«ºß¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀøºßµ²±¡×¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ë
¡¡µ²±¤Ë¤Ï¡¢°Õ»×¤Ç»×¤¤½Ð¤»¤ë¡Ö¸²ºßµ²±¡×¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë°Õ¼±¤Ç¤Ï¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡ÖÀøºßµ²±¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤é¤á¤¤Î¸»Àô¤Ï¼ç¤Ë¸å¼Ô¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¸÷·Ê¤äÀÎÊ¹¤¤¤¿²»³Ú¤Î°õ¾Ý¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÃÎ¼±¤Ê¤É¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇºÆ·ë¹ç¤·¡¢¤¢¤ë½Ö´Ö¤ËÉ½¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁÏÂ¤Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀøºßµ²±¤ò³èÀ²½¤·¡¢°Õ¼±¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤Ü¤ó¤ä¤ê¾õÂÖ¡É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊDMN¡Ë¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ¾Ê¤ä¶õÁÛ¡¢²áµî¤ÎÁÛµ¯¤äÌ¤Íè¤ÎÁÛÁü¤Ê¤É¤Î¤È¤¤ËÆ¯¤¡¢µ²±¡¦´¶¾ð¡¦¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¶¨Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¼«Á³¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢Àøºßµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬ºÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó°Õ¼±¤òÎ¥¤·¤¿¸å¤ËÅú¤¨¤¬Éâ¤«¤Ö¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¡×¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤¬ÁÏÂ¤¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¼±¤ò´Ë¤á¤ë»þ´Ö¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÅÚ¾í¤ò¹Ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë
¡¡Á°Æ¬Á°Ìî¤ÏÍýÀ¤äÈ½ÃÇ¡¢·×²èÀ¡¢¼«¸ÊÀ©¸æ¤ò»Ê¤ë»ØÎáÅã¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏÂ¤¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÑ¤À¡×¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄê¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤ß¡¢È¯ÁÛ¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò°ì»þÅª¤Ë´Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Î²á¾ê¤ÊÀ©¸æ¤òÏÂ¤é¤²¡¢Àøºßµ²±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë