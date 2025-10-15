65ºÐ¤È11¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇ¯¶â¤òÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤È11¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÁµá»þÅÀ¤¬65ºÐÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢66ºÐ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á·«¤ê²¼¤²¼õµë¡ÊÁý³Û¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢66ºÐ°Ê¹ß¤ËÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤Ï5Ç¯¤Î»þ¸ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢²áµîÊ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë65ºÐ¤«¤éÀÁµá¤òÃÙ¤é¤»¤ë¾ì¹ç¤â¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ¬¤º¼êÂ³¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë¸¢¤¬¼º¸ú¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§65ºÐ¤È11¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇ¯¶â¤òÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¤Ï1961Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢65ºÐ¤È11¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¤È¤â¤Á¤ã¤ó¡Ë
A¡§65ºÐ¤«¤é¤Î11¥«·îÊ¬¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹Ï·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢65ºÐ¤ÇÀÁµá¤»¤º¤Ë66ºÐ°Ê¹ß¤Ë¼õµë³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·«¤ê²¼¤²¼õµë¤È¤¤¤¤¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò1¥«·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤ËÇ¯¶â³Û¤¬0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁý³Û¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
