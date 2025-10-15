¤À¤«¤é²Æì¤À¤±¤¬¤¤¤Ä¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡Äº´Æ£±Éºî¤¬²ÆìÊÖ´Ô¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¿¯¤·¤¿Ž¢Èó³Ë»°¸¶Â§Ž£¤ÎÀ»°è
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ÅÄÄ¾±û¡Ø¶ËÈëÊ¸½ñ¤¬ÌÀ¤«¤¹Àï¸åÆüËÜ³°¸ò ÎòÂå¼óÁê¤ÎÀ¯¼£·èÃÇ¤ËÇ÷¤ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¡ÖÈ´¤±·ê¡×
1972Ç¯¤è¤êÁ°¡¢²Æì¤Ë¤Ï³ËÊ¼´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÔÀï¤·¤¿ÆüËÜ¤¬52Ç¯¤Ë¼ç¸¢¤ò²óÉü¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ò·Ð¤ÆÊÆ¹ñ¤Î·³»öµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Åý¼£¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
Î¾À¯ÉÜ¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢69Ç¯¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç²Æì¤Î72Ç¯ÊÖ´Ô¤Ë¹ç°Õ¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î³ËÊ¼´ï¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¼óÁêº´Æ£±Éºî¤ÈÂçÅýÎÎ¥Ë¥¯¥½¥ó¤¬¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏºÆ¤Ó»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¡Ö¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¡×¤Ë¤Ò¤½¤«¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤ÎÂ¸ºß¤Ï»ÍÈ¾À¤µª¸å¡¢º´Æ£¤ÎÌ©»È¤òÌ³¤á¤¿¸µµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¼ãÀô·É¤¬Ãø½ñ¡ØÂ¾ºö¥Ê¥«¥ê¥·¥ò¿®¥¼¥à¥ÈÍß¥¹¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØÂ¾ºö¡Ù¡¿1994Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÅýÎÎÊäº´´±¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎÌÊÌ©¤Ê¶ËÈë¸ò¾Ä¤ò´Þ¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤ÎÌ©ÌóÀ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤¹´ØÏ¢Ê¸½ñ¤ò¡¢É®¼Ô¤Ï2022Ç¯¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¡£²ÆìÊÖ´Ô¤«¤éÈ¾À¤µª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤È¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º´Æ£¤ÎÂ¹Ì¼¤ÎÉ×¤Ë¤¢¤¿¤ë»²±¡µÄ°÷¤Î°¤Ã£²í»Ö¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ãÀô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë2Ç¯Á°¤Î1994Ç¯¤Ë¡¢º´Æ£¤Î¼¡ÃË¤Ç½°±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¿®Æó¤Ë¡Ö»²¹Í»ñÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¼ãÀô¼«É®¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢¥Ë¥¯¥½¥ó¤È¤Î²ñÃÌ¤ËÎ×¤àº´Æ£¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Æì¤Î72Ç¯ÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±ÊÆ·³¤Î³ËÊ¼´ï¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñÃÌ¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉ½¸½¤Ö¤ê¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º´Æ£¤È¥Ë¥¯¥½¥ó¤À¤±¤ÇÊÌ¼¼¤Ø°Ü¤ê¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì©Ìó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö²ñÃÌÃæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼óÇ¾¤È¤â°ìÀÚ¤Õ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê´°Á´¶ËÈë»ö¹à¡Ë¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±£ÊÃ¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£²È¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤Î°äÉÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Î¸¶ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¼ãÀô¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¿¡£°¤Ã£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éú¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤Ã¤½Ç³¤ä¤·¤Æ¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÁÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¿®Æó¤Ï¡ÖÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¤ÎÆüÊÆÌ©Ìó¤Î¸¡¾ÚÃæ¤Ë¡¢¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Î¸¶ËÜ¤òÄ«Æü¿·Ê¹¤Ê¤É¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿®Æó¤ÎÈë½ñ¤À¤Ã¤¿°¤Ã£¤Ï¤½¤Î°Õ¤ò¤¯¤ß¡¢¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Î¸¶ËÜ¤È¼ãÀô¤«¤é¤Î¡Ö»²¹Í»ñÎÁ¡×¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢¿®Æó¤¬2016Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¼ê¸µ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
É®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ22Ç¯¤Ë¡Ö¼ãÀô¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢¡Öº´Æ£¼óÁê¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¼ãÀô»á¤¬¿ÈÌ¿¤òÅÒ¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢²ÆìÊÖ´Ô50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£²Æì¤ÏËÜÅö¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«
³Î¤«¤Ëº´Æ£¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¤Î³ËÌ©Ìó¤ÏÇº¤Þ¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î³ËÊ¼´ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï1960Ç¯²þÄê¤ÎÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¯»öÁ°¶¨µÄÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹üÈ´¤¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¤·¤«¤â¤½¤Î¹üÈ´¤¤Ï²Æì¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÖ´Ô¸å¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤¬»Ä¤ê¡¢¡ÖºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë²Æì¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÉ½¤Îº¹ÊÌ¹½Â¤¤òÎ¢¤«¤éÊä¶¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿ºÝ¤Ë¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¤Î¼Ì¤·¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆüÊÆ´Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤À¤¬Èó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÊÆ·³´ÏÁ¥¤Ë¤è¤ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ª¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¡ÖºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë²Æì¡×¤ËÊÐ¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²ÆìÊÖ´Ô»þ¤Î³ËÌ©Ìó¤Ï¡¢º£¤âÆüËÜ¤Î³°¸ò¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë½Å¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼ãÀô¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò2023Ç¯1·î¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÊó¤¸¡¢Ãø½ñ¡ØÅ°Äì¸¡¾Ú¡¡²ÆìÌ©Ìó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¼ãÀô¤Î¿ÍÊªÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤â²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¤¸ÏÃ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£²¿¤«¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾ÄÎÄ¤·¡¢²ÆìÊÖ´Ô¤ò²ù¤ä¤à¥Ë¥¯¥½¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüÊÆËÇ°×Ëà»¤¤Îµ¯ÅÀ
¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¿Þ½ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢White House Tapes¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀ¯¸¢Æâ¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤¿¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤ä³ÕµÄ¼¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î1971Ç¯¤«¤éÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1971Ç¯10·î8Æü¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¤Î²ñµÄ¤ÎÏ¿²»¤À¡£ÆüÊÆ¤ÇºÇÂç¤Î·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ðµ¬À©¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬60Ç¯Âå¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆüÊÆËÇ°×Ëà»¤¤Î½ø¾Ï¤¬Á¡°ÝÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï1968Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤«¤é¤Î°Â²Á¤ÊÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ò¸º¤é¤¹¤È¸øÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ãÀô¤È¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï69Ç¯¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¡¢²Æì¤Î³ËÊ¼´ï¤Ë²Ã¤¨¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤âÌ©Ìó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢²Æì¤Î72Ç¯ÊÖ´Ô¹ç°Õ¤È¼è°ú¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âº´Æ£¤È¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ë¥¯¥½¥ó¡Ö²Æì¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÆüÊÆ´Ö¤Î¾òÌó¤Ç¤¢¤ë²ÆìÊÖ´Ô¶¨Äê¤Ï¡¢1971Ç¯6·î¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤ËÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¡¢Á¡°ÝÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤È¸ò¾ÄÃæ¤ÎÂçÅýÎÎÆÃ»È¥±¥Í¥Ç¥£¡¼¤¬½ÐÀÊ¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¥Ë¥¯¥½¥ó¤¬¤Ü¤ä¤Â³¤±¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÉ®¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤ÆÌõ¤·¤¿¡£
¹ñÌ³¾Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Á¡°ÝÌäÂê¤Ç²¿¤òÆüËÜ¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¤¤éÎ©¤Á¤¬¡¢²ÆìÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´ß¡×¤Ë¡Ö²Æì¤òÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¼óÁê¤Ç´ß¿®²ð¤ÎÄï¤Ë¤¢¤¿¤ëº´Æ£¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤òÁÀ¤¤·â¤Á
¤³¤Î²ñµÄ¤ËÀèÎ©¤ÄÆó¤Ä¤Î¡Ö¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬ÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ï1971Ç¯7·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤¿72Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎË¬Ãæ¤ò¡¢8·î¤Ë¤Ï±ß¹â¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶â¡¦¥É¥ë¸ò´¹Ää»ß¤È10¡óÍ¢Æþ²ÝÄ§¶â¤òÈ¯É½¡£¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï8·î15Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡×¤È¾§¤¨¤Æ2025Ç¯¤ËºÆ¤ÓÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤òÁê¼ê¤Ë°ìÊýÅª¤Ë´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£¤·¤«¤·1971Ç¯¤ËÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î·Ù²ü¿´¤Ï¡¢ÂæÆ¬¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ì©Ìó¤Ï¹ñ²È¤ò¿ª¤àËãÌô
Á¡°ÝÌäÂê¤ÇÆüÊÆ´Ø·¸¤¬¤¤·¤àÃæ¤Ç¡¢º´Æ£¤Ï¥Ë¥¯¥½¥ó¤Î±éÀâ¤ò°Õ¼ñÊÖ¤·¤È¼õ¤±¤È¤á¤¿¡£¡Øº´Æ£±ÉºîÆüµ¡¡Âè»Í´¬¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ë¤¢¤ë8·î16Æü¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ³Ä¹´±¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é¡ÖÂþº£¤ÏÂçÅýÎÎ¤ÏTV¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤ËÅÁ¤Ø¤Æ¤¯¤ì¤È¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¿¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¶â¡¦¥É¥ë¸ò´¹Ää»ß¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î´¶¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÌîÏº¤É¤â¡×¤Ø¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤ò²ù¤¤¤ë¥Ë¥¯¥½¥ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÀÜ¤·¡¢¤Þ¤¿º´Æ£¤ÎÆüµ¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤È¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢²ÆìÊÖ´Ô¤ÈÁ¡°ÝÌäÂê¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤¢¤Î²ñÃÌ¤ò²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¡¢Ì©Ìó¤È¤¤¤¦ºÝ¤É¤¤¼êÃÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤â³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ©Ìó¤È¤Ï¡¢ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¤È¤¤¤¦°ì»þ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¹ñ²È¤ò¿ª¤àËãÌô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
Á¡°ÝÌäÂê¤ÎÌ©Ìó¤ò¤á¤°¤ëº´Æ£¤È¥Ë¥¯¥½¥ó¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬ÆüÊÆ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ä¡¢²ÆìÊÖ´Ô¹ç°Õ»þ¤Î³ËÌ©Ìó¤¬Ïª¸«¤·¤ÆÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î²ÆìÀ¯ºö¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ò¼å¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
Æ£ÅÄ Ä¾±û¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Ê¤ª¤¿¤«¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷
1972Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø½¤Î»¡£94Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¤ê¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£Éô¤ÇÀ¯¼£¡¦³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼èºà¤·¡¢2019Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£21Ç¯¤è¤êË¡À¯Âç³Ø·óÇ¤¹Ö»Õ¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤¿¡£
----------
¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ Æ£ÅÄ Ä¾±û¡Ë