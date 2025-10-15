¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡ÖÂ¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï½Ð±é¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ø¤¤¡ÄÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤À¤é¤±¡ªÊâ¤¯¤ÎÂçÊÑ¤Ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÉô²°
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¶ÍÃ«»á¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¡£ÂæËÜ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÃý¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ÁÇ¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÌäÂê¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÅÛ¤é¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤Þ¤Ç¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡Ê¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¤Ë½Ð¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï½Ð±é¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤ë¤È»ëÄ°Î¨¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«»á¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï5²¯±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¡£
