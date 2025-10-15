（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で起きることに、観客はまだ準備ができていない──。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）に続いてガンビット役を演じるチャニング・テイタムが予告した。

テレビ番組「」に出演したテイタムは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のネタバレを聞かれると、「おかしなことを言ったら発作が起きるように、僕の身体にはチップは埋め込まれているはず」と応じている。「彼ら（マーベル）はサイコパス」とブラックジョークをつぶやいた。

以前、テイタムはガンビット役について「女好きで、タバコを吸って、酒も飲む。ただ世界を救う男じゃない」ところに惹かれたと米で語っていた。今回も「ミシシッピ州パスカグーラに住んでいた子どもの頃、リビングルームで友達にカードを投げつけていた」と語っているほどの、いわば念願の役柄である。

「ずっとX-MENの一員になりたかった。それが今ではアベンジャーズの一員になれるなんて、夢にも思わなかったことです」とテイタム。「彼ら（マーベル）は常に期待を超えていかなければなりません。僕は、“どうするんだろう、どうやって前作を超えるんだ？”と思っていました」。

もっとも本作は、アベンジャーズやファンタスティック４、X-MENなどが集結するクロスオーバー大作。『デッドプール＆ウルヴァリン』でも豪華共演を体験したテイタムだが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は「もはや何が起こっているのか理解もできない」「これまでで最大規模の映画」と。ちなみにガンビットは、ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームとの対決シーンにも参加していることがわかっている。

「脚本を読んだ後も、最初に思い浮かんだ疑問は、“どうやってこの物語を映画にするんだ？”ということ。みなさんはまだ、これから起きることへの準備ができていません。」

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日公開予定。その全貌が明らかになるまで、まだ1年以上の時間がある。

