『バイオハザード』シリーズや『モンスターハンター』のミラ・ジョヴォヴィッチ×ポール・W・S・アンダーソン監督タッグによる最新作『ロストランズ 闇を狩る者』 が、2026年1月1日の正月より日本公開となることが決定した。

原作は「ゲーム・オブ・スローンズ」「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の巨匠ジョージ・R・R・マーティンによる短編小説。ジョヴォヴィッチとアンダーソン監督が作品に惚れ込み、7年の歳月をかけて映像化した。

共演には『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのドラックス役としてお馴染みにデイヴ・バウティスタだ。

文明崩壊後の世界を舞台に、魔女アリスが、愛と権力に飢えた王妃の願いを叶えるため、案内人ボイスと共に、魔物が支配する絶望の地“ロストランズ”へ力を求める旅に出るストーリー。

ミラが演じるのは、報酬さえ払えば、どんな願いも受け入れる不死身の魔女、グレイ・アリス。好きな“アクション・ヒロイン”ランキングの常連、ミラ・ジョヴォヴィッチの代名詞ともいえるキャラクター、『バイオハザード』シリーズの主人公アリスと同じ名を持つ役柄で、刃を振り、銃撃戦を潜り抜け、さらに魔力も操り、惜しみないアクションを披露する。2025年の12月17日には50歳を迎えるミラだが、40代ラストイヤーをキレキレのアクションで飾った。

予告編映像も登場。王妃が望む力を求め、絶望の地“ロストランズ”を目指すアリスと、案内人、ボイスの出会いも束の間、異端者として彼らの処刑を目論む族長の追手が迫りくる。しかし、行く手には魔物が蔓延る最悪の状況。アリスとボイスが互いにナイフを突きつけるシーンも収められている。

『ロストランズ 闇を狩る者』は2026年1月1日、日本公開。