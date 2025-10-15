¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ÙÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿!?¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢´°àú¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚPHOTO¡Û
¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥è¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤Ê¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¸«¤»¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Æ¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ÈÀÄ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´°àú¤Ê¡È¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç10·î14Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ó¥°¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯3·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥å»Ô½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¿§Çò¤Ç¾åÉÊ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£2015Ç¯¤ËÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ÆÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ëí»ì¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î¸ø¼°¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÈ´Å§¡£·àÃæ¤Î¥á¥¤¥ó³Ú¶Ê¡ØInto the Unknown¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡£