¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤± Âè14ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¥È¥¡¢¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ ¥¿¥¨¤«¤é¤Î¡ÈÄó°Æ¡É¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè14ÏÃ¤¬¡¢10·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¼ê·Ò¤®Ì©Ãå
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î´ÇÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ3½µ´Ö¡£Ñ£¤Î¶ñ¹ç¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÑ£¤Ë½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¤À¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÑ£¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·Ð±Ä¾õ¶·¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥È¥¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢¹©½÷¤¿¤Á¤¬ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢´ÇÉÂ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¥È¥¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¼ê·Ò¤®Ì©Ãå
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
¢¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè14ÏÃ¡¿10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷
