¡Ú¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£Éô¡Û½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡ª¡Ö½©¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×

¤µ¤ó¤Þ¤ÎÂçÍÕÌÀÂÀ´¬¤
½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦¤µ¤ó¤Þ¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤º£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÎÂçÍÕÌÀÂÀ´¬¤¡×¡£
»°Ëç¤ª¤í¤·¤Ë¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ÇÂçÍÕ¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤È´¬¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤±¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤ó¤Þ¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤±¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡¢ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
½©Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤º¬ºÚÎà¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤äÏ¡º¬¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÈÏ¡º¬¤ò¡¢·Ü¤â¤âÆù¤äÉñÂû¤È¤È¤â¤ËÍÈ¤²¤Æ¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¾ßÌý¤À¤ì¤ò¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÍí¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡ª
ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Çº¬ºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤¹¤ë¤«¤é¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´Å¿É¤¤¾ßÌý¤À¤ì¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Èé¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢»Ý¤ß¤ä´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¡Ö½©¥Ê¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¥Ê¥¹¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¤·¤ÆÆù¤À¤Í¤òµÍ¤á¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥ì¥ó¥Á¥óÄ´Íý¤Ç´°À®¡ª¡¡¥Ê¥¹¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ë¥³¥Ä¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æù¤À¤Í¤Ï¡¢¶ñºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ì¡Ê¥Í¥®¡ÜÀ¸Õª¡Ü¥Ý¥ó¿Ý¡Ü¤´¤ÞÌý¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Í®»Ò¸ÕÜ¥¤ä¤À¤·¾ßÌý¡¢¤«¤é¤·¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡È¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¿©¡É¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¼ÑÊª¤Ï¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¢ö
¤³¤Á¤é¤Ï¼ÑÊª¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤Ë¡¢±ö¹í¤äÇß´³¤·¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö±ö¹íÇßÆù¤¸¤ã¤¬¡×¡£±ö¹í¤¬ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ä´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤ªÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ïÀá¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð½Á¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½©¤Ë½Ð²ó¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤ä´Å¤ß¤¬Áý¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤âÁêÀ¡ý¡£¤¼¤Ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
´Ý¤´¤È¾®¶Ì¤Í¤®¤Î¿¹¤Î¥¹¡¼¥×
¾®¶Ì¤Í¤®¤ÈÉñÂû¡¢¤·¤á¤¸¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¤¤Î¤³3¼ï¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Ö´Ý¤´¤È¾®¶Ì¤Í¤®¤Î¿¹¤Î¥¹¡¼¥×¡×¡£
¾®¶Ì¤Í¤®¤Ï´Ý¤´¤ÈÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤È»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¤È¤í¤È¤í¤ÈÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
±£¤·Ì£¤Ï¡¢¾¯¤·¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Èäñ´Å¼ò¡£äñ´Å¼ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¥³¥¯¤¬½Ð¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤³¤Î»Ý¤ß¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
½©¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥¿¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
@urikohapihapico¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢Íü¡¢¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î»ÀÌ£¤¬ÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
