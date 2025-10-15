¡Ömake ends meet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©À¤¤Î¤Ê¤«¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ömake ends meet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²È·×¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ömake ends meet¡×¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¤ä»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖWe tried hard to make (both) ends meet, but we finally had to borrow some money.¡×
¡Ê»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼ý»Ù¤ò¤¢¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë
¡Ömake ¡Èboth¡É ends meet¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô