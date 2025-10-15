º£¤ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°éÀ®¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡× 24ºÐF1¥ê¥¶¡¼¥Ö´äº´¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È°úÂà´íµ¡¡É ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×µÕ¶¾è¤ê±Û¤¨ÌÜ»Ø¤¹ÄºÅÀ
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÊSF¡ËÂè8ÀïSUGO¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿´äº´ÊâÌ´¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ã¤¤¡ªSRSÂ´¶È¤Ç´äº´¡õ¸µF1ÂçÊª¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÈëÂ¢2S
¡¡º£¤äF1¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤¬²ÈÂ²¤«¤é¤â ¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤ò´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¡£
¡¡´äº´¤Ï¸½ºß¡¢F1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»±²¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÌ³¤á¡¢¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë24ºÐ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ABEMA¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´äº´¤Ïº£µ¨ºÇ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°ÀïSUGO¤Î½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤âÅÇÏª¡£°ìÇ¯±Û¤·¤Ç¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤È¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ÂÅÈ¤È´¶¼Õ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë´äº´¡£¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè10Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡£±«¤Ëã®¤é¤ì¤¿Á°Æü11Æü¤ÎÂè9Àï¤Ç¤ÏÍ½Áª¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢·è¾¡¤âÀÖ´ú½ªÎ»¤Ç21°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´äº´¤Î¥ì¡¼¥¹¿ÍÀ¸¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÄíÅª¤Ë¤ÏÀµÄ¾ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ»ñ¶âÅª¤ËÌµÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡È¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡4ºÐ¤Ç¥«¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ïº´Æ£ÂöËá¤Ê¤ÉÌ¾Î©¤¿¤ëF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ê¸½¥Û¥ó¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëÎë¼¯¡Ë¤ò¼óÀÊÂ´¶È¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏSF¤Ç¡Ø¥ë¡¼¥¡¼¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡Ù¤â³ÍÆÀ¤·¤¿´äº´¡£²ÈÂ²¤äÂ¿¤¯¤Î²¸¿Í¤Ø¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï11·îËö¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ÇSF¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë (C)Getty Images / Red Bull Content Pool