¡ÒÇ¯¶â20Ëü±ß¡Ó¸·³Ê¤À¤Ã¤¿81ºÐÉã¡¢Æ®ÉÂ¤ÎËö¤ËÀÂµî¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¼Â²È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö»×¤ï¤º¾Ð´é¡×¤ÎÍýÍ³
¡ÖºÇ¶á¡¢¿Æ¤Î¤â¤ÎËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤òÇº¤Þ¤»¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â¶ì¤·¤àµ²±¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«--¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¸·³Ê¤À¤Ã¤¿Éã¤ÎÊÑ²½¡Ä¡Ä¡Ö¤ªÁ°¤¬Åð¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×
¡ÖÉã¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¾éÃÌ¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·ÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢Éã¿Æ¤Î·ò°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¬ÄÅ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÈÕÇ¯¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤¬70Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡£¤â¤È¤â¤ÈÑÜÄ¢ÌÌ¤À¤Ã¤¿À³Ê¤¬°ìÊÑ¤·¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢Êª¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤òËº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÏº¤µ¤ó¡¢Äï¤ÎÆóÏº¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡¢Ëå¤ÎÆóÍÕ¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òºÇ¤âÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÊªÅð¤é¤ìÌÑÁÛ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËè·î20Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Éã¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÁ´³Û¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¤É¤³¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±£¤·¤¿¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¶â¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ªÁ°¤¬Åð¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤È¡¢»ä¤äËå¡¢Äï¤òÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ½é¤Ï·üÌ¿¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«
·ò°ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿2022Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¿ä·×Ìó12¡ó¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¿Í¤ÏÌó16¡ó¡£Î¾Êý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÏº¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡ÖÊª¤òÅð¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¡Ö¹ÔÆ°¡¦¿´Íý¾É¾õ¡ÊBPSD¡Ë¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊªÅð¤é¤ìÌÑÁÛ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Êª¤òÃÖ¤¤¤¿¾ì½ê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦µ²±¾ã³²¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼«Ê¬¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÅð¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¬Âè°ìÊâ¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿´Ä¶¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Æ»ÔÄ®Â¼¤¬¼¨¤¹¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¥Ñ¥¹¡×¤ä¡¢¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾É¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Êµ²±
·ò°ì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤½¤³¤½¤³¤Ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¹¤Î±ü¡¢Ê©ÃÅ¤Î°ú¤½Ð¤·¡¢ËÜ¤Î´Ö¤«¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤«¤é¸½¶âÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉõÅû¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉõÅû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«¤ªÇ¯¶ÌÍÑ¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÆóÍÕ¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·³Ê¤ÊÉã¤¬¸«¤»¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÍ·¤Ó¿´¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ò²ÈÃæ¤Ë±£¤·¡¢¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿Ê¬¡¢¤ªÁ°¤é¤Î¤â¤Î¤À¡×¤ÈÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤ëÊõÃµ¤·¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Î´é¡£²û¤«¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤ª¤±¤ëµ²±¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¡ÊÃ»´üµ²±¡Ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ä¶¯¤¤´¶¾ð¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éµ²±¡Ë¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÄ¹¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊªÅð¤é¤ìÌÑÁÛ¤Ç²ÈÂ²¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤Î±ü¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¡¹¤È¸«¤Ä¤«¤ë¥Ý¥ÁÂÞ¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢°ìÏº¤µ¤ó¤¿¤Á3¿Í¤Ï»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
