¥À¥Õ¤ê¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡©ÂÎ¤Î²óÅ¾¤È¼ê¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡ª
Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â¡É¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä¡É¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢À®¸ù¤·¤Ê¤¤¡ª¤È¤¯¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥Æー¥Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤¬¹îÉþ¤Î¶áÆ»¡ª
¤½¤Î"¥Æー¥Þ¡É¤È¡ÉÁ®¤"¤òÍ¿¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¼¡¤ÎÎý½¬¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁáÂ®¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¶ì¼ê¹îÉþ¡Û¥À¥Õ¥êËÉ»ß
¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¹½Â¤¾å¡¢¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤ò¥À¥Õ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¡£¤½¤ì¤ò¥À¥Õ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÇ²¼ÅÀ¤ò°Õ¼±¤Ëº¸¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤È¼ê¸µ¤Î°ÌÃÖ¤À¡£
ÂÎ¤Î²óÅ¾¤È¼ê¸µ¤Î°ÌÃÖ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬½Å¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤ËÂÎ¤ò³«¤¯¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤òÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÇ²¼ÅÀ¤¬ÌÜÉ¸´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ö¤ó¡¢¥Üー¥ë¤¬¤¢¤ë°ÌÃÖ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬²¼¤ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥ßー¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¤ÎÍî²¼ÅÀ¤ò¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤è¤êÀè¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¤ËÂÎ½Å¤ò°Ü¤·¤Æ¹ø¤ò³«¤¯¡£Æ±»þ¤Ë¼ê¸µ¤âÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
¥Üー¥ë¤ËÀµÂÐ¤¹¤ë¤Î¤ÏNG
¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸·Á¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¥Üー¥ë¤ËÀµÂÐ¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏNG¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬Áá¤¯ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦
¥°¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¯¤ë¤È½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ï·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¹ø¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç²¼¤ê¤¿¤¢¤È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤âÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¯¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤ò½Å¤¯´¶¤¸¤ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£¤½¤Î½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Áá¤¯ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¼ê¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó=°¤²ÏÅ°
¡ü¤¢¤¬¤È¤ª¤ë/1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°ÍýÏÀ¡¢¥´¥ë¥Õ·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£UFGTF»ñ³Ê¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÆâÆ£Íº»Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£2012Ç¯ÆÈÎ©¸å¡¢ÃË½÷¥Ä¥¢ー¡¦¥×¥í¤Î¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¤ËÂÓÆ±¡£50¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®=»³À¾±Ñ´õ¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ=°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡¢Futako Golf Club¡¢Á¥¶¶¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡¢ÉÙ»ÎÊ¿¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö