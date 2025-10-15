°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ÄÂ¹¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î¡Ö¤ä¤é¤«¤·¡×¤Ç¡ÒÇ¯¶â23Ëü±ß¡Ó60ÂåÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤¬°ÅÅ¾¡£Ä¹ÃË²Ç¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡Ò1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡Ó
ÅìµþÅÔ¹Ù³°¤ÇÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Î²Ã²ìÃ«ÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¡£Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤È5ºÐ¤ÎÂ¹¡¦ÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËLINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÂ¹¤òÏ¢¤ì¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¹¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡Ä¡£SNS»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Î°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢60ÂåÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ìÃ«ÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹Ù³°¤ÇÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¡£É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï·î23Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÃË¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ï7Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢²£ÉÍ¤ÇºÊ¡Ê35ºÐ¡Ë¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¡¦ÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤È²£ÉÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌÀÈþ¤µ¤óÂð¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤É¡£¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¤Û¤ÉÂ¹¤òÏ¢¤ì¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÏ¢Íí¤âLINE¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼¼Â¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ëÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Î¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤ÆÂ©»ÒÉ×ÉØ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÀÈþ¤µ¤óÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÏÉ×¡Ê69ºÐ¡Ë¤È¶¦ÍÑ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇLINE¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¿®Èñ¤Ï·î5,000±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é°Â¤¤¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆSNS¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Î±¿Æ°²ñ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î¤¦¤Ã¤«¤êÅê¹Æ
¤¢¤ë½©À²¤ì¤ÎÅÚÍËÆü¡¢ÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤Î±¿Æ°²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ÌÀÈþ¤µ¤óÉ×ÉØ¡£ÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÍ·µº¤ä¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò²¿Ëç¤â»£±Æ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û±Û¤·¤ËÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤«¤éLINE¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬SNS¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢´é½Ð¤·Âç¾æÉ×¡© ÊÑ¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢Â¹¤¬¤¤¤Ê¤¤Í§¿Í¤ÎÊÈ¡Ê¤Ò¤¬¡Ë¤ß¤«¤Ê¡¢¤È·Ú¤¯¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤ÊÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¿ôÆü¸å¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÈþÍ¥¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¹¤°¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±à¤«¤é¤â¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ´µ¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×
Â³¤±¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜÌ¾¤ÇSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤¢¡¢¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄÃÕ±à¤âÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£±à¤«¤é¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ê¤ó¤Æ»ä¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×»×¤ï¤ºÈô¤Ó½Ð¤·¤¿È¿ÏÀ
¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢LINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿»þ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤¹¤ë¤È¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²Æâ¤À¤±¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢ÈþÍ¥¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¾¤Î¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÌÀÈþ¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¤ï¤è¡£¤ªÍ§Ã£¤â¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ÆÈþÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤³¤ÎÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶âÎØºÝ¡¢ÈþÍ¥¤Î¼Ì¿¿¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤âºï½ü¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤Ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¤·¤Ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
60Âå¤Ï9³ä¤¬SNS¤òÍøÍÑ
2025Ç¯1·î¤ËNTT¥É¥³¥â ¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤¬Á´¹ñ¤Î60¡Á84ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60Âå¤Î9³ä¡¢70Âå¤Ï7³ä¡¢80ÂåÁ°È¾¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏInstagram¡¢ÃËÀ¤ÏLINE¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅì¡¦¶áµ¦¤Ç¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNSÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯
¤½¤Î¸å¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤â°ÅÅ¾¡£Í§¿Í¤Ë¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÄ¹ÃË°ì²È¤È¤Î¹Ô¤Íè¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿LINE¥°¥ë¡¼¥×¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤êÊ¹¤¤¤¿Í§¿Í¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÌÀÈþ¤µ¤ó¤ËSNSÅê¹Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÌÀÈþ¤µ¤ó¤¬Â¹¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ãé¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¡ÖSNS¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£º¾µ½¤ä°ÆÁ¾¦Ë¡¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤½¤Ð¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÀÈþ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤â¡ÖÈþÍ¥¤ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤¿¿ôÆü¸å¡¢ÌÀÈþ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏÄ¹ÃË°ì²È¤ËÀ¿°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¼Õºá¡£º£¸å¤Î¥¹¥Þ¥Û¤äSNSÍøÍÑ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î²Ç¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÀâÌÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¸òÎ®¤â½ù¡¹¤ËÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
NTT¥É¥³¥â ¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎSNSÍøÍÑ³ÈÂç¡¡60Âå¤Î9³ä¡¢70Âå¤Ï7³ä¡¢80ÂåÁ°È¾¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬ÍøÍÑ¡×
ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼