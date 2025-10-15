À¤³¦°ä»º¤ËÎòÂåÇÆ¼Ô¤¬½¸·ë¡¡¥´¥ë¥Õ¾ì³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¡ÖÆÊÌÚ¤È¤¤¤¨¤ÐÅì¾ÈµÜ¡×
¡ãÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ14Æü¡þÆü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¡þ7238¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤òËö±Ê¤¯¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¦¼ñ»Ý¤Ç2010Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ã¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡£03Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¤¬ÉñÂæ¤Îº£Ç¯¤â¡¢³«Ëë¤ò2Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢11¿Í¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡ÓÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡ª¡¡Ìó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ëÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
º£Ç¯¤ÎÉñÂæ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ìÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëÅù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÆóÉô¹½À®¤Ç³«ºÅ¡£ÆóÉô¤ÏÆü¸÷»ÔÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê´¿ÃÌ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿°ìÉô¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ëÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ÎµÒÅÂ¤À¤Ã¤¿¡£Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¸¥¾å¼ò¤Î¡ÖÍÛÌÀÌç¡×¤Ç´¥ÇÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¡¢17Ç¯Âç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤ÎÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤¬º£Ç¯¤Î´´»ö¡£¡ÖÆü¸÷¤È¤¤¤¨¤ÐÅì¾ÈµÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¤Î¾¾ËÜÅµ»ËÍý»öÄ¹¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼·Á¼°¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£ÄÌ»»48¾¡¤ÇÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó4¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÃæÅè¾ï¹¬¤Ï¡ÖÅì¾ÈµÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±ü¡ÊµÒÅÂ¡Ë¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Î°ðÍÕµ×ÍºµÜ»Ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö2003Ç¯10·î¤ËÆ±¤¸Æü¸÷¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¡£Á°²ó¤Ï¿¼ËÙ·½°ìÏºÁª¼ê¤¬ºÇ½ªÆü¤Ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡Ê64¡Ë¤Ç²ó¤ê5ÂÇº¹¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¡£ÂçµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎÂç²ñ¤âÁ°²ó¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤ºÇ®Àï¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë¡Ú½ÐÀÊ¤·¤¿ÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÍ¥¾¡Ç¯¡ËÀÄÌÚ¸ù¡Ê1983Ç¯¡¢1987Ç¯¡ËÃæÅè¾ï¹¬¡Ê1985Ç¯¡¢1986Ç¯¡¢1990Ç¯¡¢1991Ç¯¡ËÅÄÃæ½¨Æ»¡Ê1998Ç¯¡Ë¿¼ËÙ·½°ìÏº¡Ê2003Ç¯¡Ë¥Ù¡¦¥µ¥ó¥à¥ó¡Ê2011Ç¯¡ËÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¡Ê2014Ç¯¡¢2017Ç¯¡Ë¾®Ê¿ÃÒ¡Ê2015Ç¯¡Ë°ð¿¹Í¤µ®¡Ê2018Ç¯¡¢2020Ç¯¡Ë?ÀîÂÙ²Ì¡Ê2022Ç¯¡Ë´äùõ°¡µ×Îµ¡Ê2023Ç¯¡Ëº£Ê¿¼þ¸ã¡Ê2024Ç¯¡Ë
