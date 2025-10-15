¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢ÃøÌ¾ÊÔ½¸¼Ô3»á¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÌ¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×³«ºÅ
¥¢¥à¥¿¥¹¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯(¤á¤Á¤ã¥³¥ß)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÌ¡²è²È¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤ÎÀ©ºî¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤º¡¢¿·¿Í¤«¤éÏ¢ºÜ·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¸µÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄ»ÅèÏÂÉ§»á¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥àÂåÉ½¤ÎÀÐ¶¶ÏÂ¾Ï»á¡¢¥³¥ë¥¯ÂåÉ½¤Îº´ÅÏÅçÍÇÊ¿»á¤Î3Ì¾¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×³µÍ×
Êç½¸¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÉÔÌä
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§60¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ
±þÊç¾ò·ï¡§Ì¤È¯É½¤Î´°Á´¿·ºî¤Î¤ß¡¡¢¨Æ±¿Í»ï¡¢SNSÈ¯É½¤âÉÔ²Ä
Äó½Ð·Á¼°¡§¥Í¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï´°À®¸¶¹Æ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)
·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯4·î
¡Ú¾Þ¶â¤ÈÆÃÅµ¡Û
¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¾Þ¶â¤ÈÆÃÅµ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡ãÂç¾Þ¡ä¾Þ¶â300Ëü±ß(¥Í¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï200Ëü±ß)
¢¨¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡ã³Æ¿³ºº°÷¾Þ¡ä¾Þ¶â50Ëü±ß¡ÜÏ¢ºÜ½àÈ÷¶â50Ëü±ß
¢¨¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡ãÆþÁª¡ä¾Þ¶â50Ëü±ß
¡ã¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¡ä¾Þ¶â10Ëü±ß
¢¨´°À®¸¶¹Æ¤È¥Í¡¼¥à¤Ç¾Þ¶â³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Þ¤Ç¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤¬¤Ä¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¡£
¢¨Âç¾Þ¡¢³Æ¿³ºº°÷¾Þ¡¢ÆþÁª¤Ï¿³ºº°÷¤¬Áª½Ð¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤Ï¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡£
¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
