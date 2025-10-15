Âè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¡¢¡Ø±¢ËàÍå¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¤Ê¤ÉºÇ½ª¸õÊä4ºîÉÊ¤¬·èÄê
¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Öºî²è¡×¤ÎÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡¢Âè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È4ºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ï2017Ç¯¡¢¡Ø¥´¥ë¥´13¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²èÊ¸²½ºâÃÄ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª(µÓËÜ)¤Èºî²è¤ÎÊ¬¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¡£2021Ç¯¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤¬Ä¹Ç¯¡¢Âç¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ê¬¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÆ¤Ó¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ºî²è²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô(¤Þ¤¿¤ÏÊÔ½¸Éô)¤Î»°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ÏÀµ¾Þ¤È¤·¤Æ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥´¥ë¥´13Áü¡×¤¬¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ºî²è²È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¾Þ¶â³Æ50Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¡ü¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¡û¡üÂè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×ºÇ½ª¸õÊä4ºîÉÊ
°ì¼¡Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×ºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥È4ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø±¢ËàÍå¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù
¸¶ºî¡§°ËÆ£¿ÒÌé¡¿ºî²è¡§È¬·î·°¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Íð¡×·ÇºÜ
¢£¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù
¸¶ºî¡§ÀÄºêÍ¸ã¡¿ºî²è¡§¾¾¸¶Íø¸÷¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×·ÇºÜ
¢£¡ØÉã¤ò¾Æ¤¯¡Ù
¸¶ºî¡§µÜÉô´î¸÷¡¿ºî²è¡§»³ËÜ¤ª¤µ¤à¡¿¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×·ÇºÜ
¢£¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î·Ú²»Éô¡Ù
¸¶ºî¡§¥¯¥ï¥Ï¥ê¡¿ºî²è¡§½ÐÆâ¥Æ¥Ä¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×·ÇºÜ
·ë²Ì¤ÏºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×»ïÌÌ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£ºÇ½ªÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡¢½©ËÜ¼£»á¡¢¾®»³¤æ¤¦»á¡¢º´Æ£Í¥»á¡¢Ä¹ºê¾°»Ö»á(50²»½ç)¤Î·×4Ì¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ï2017Ç¯¡¢¡Ø¥´¥ë¥´13¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²èÊ¸²½ºâÃÄ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª(µÓËÜ)¤Èºî²è¤ÎÊ¬¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¡£2021Ç¯¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤¬Ä¹Ç¯¡¢Âç¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ê¬¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÆ¤Ó¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ü¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¡û¡üÂè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×ºÇ½ª¸õÊä4ºîÉÊ
°ì¼¡Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè9²ó¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×ºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥È4ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø±¢ËàÍå¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù
¸¶ºî¡§°ËÆ£¿ÒÌé¡¿ºî²è¡§È¬·î·°¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯Íð¡×·ÇºÜ
¢£¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù
¸¶ºî¡§ÀÄºêÍ¸ã¡¿ºî²è¡§¾¾¸¶Íø¸÷¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×·ÇºÜ
¢£¡ØÉã¤ò¾Æ¤¯¡Ù
¸¶ºî¡§µÜÉô´î¸÷¡¿ºî²è¡§»³ËÜ¤ª¤µ¤à¡¿¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×·ÇºÜ
¢£¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î·Ú²»Éô¡Ù
¸¶ºî¡§¥¯¥ï¥Ï¥ê¡¿ºî²è¡§½ÐÆâ¥Æ¥Ä¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×·ÇºÜ
·ë²Ì¤ÏºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×»ïÌÌ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£ºÇ½ªÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡¢½©ËÜ¼£»á¡¢¾®»³¤æ¤¦»á¡¢º´Æ£Í¥»á¡¢Ä¹ºê¾°»Ö»á(50²»½ç)¤Î·×4Ì¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£