¡¡¹Åç¡¦µ×ÊÝ½¤³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Áö¹¶¼é¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²ÃÃæ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¶»î¹çÃæ¡¢£µ»î¹ç¤Ë£±ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡Ê£±£´Æü¸½ºß¡Ë¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¸ñ¤¬ÃÃÏ£¤Î½©¤ò²á¤´¤¹¡£
¡¡µ¤²¹£³£°ÅÙÄ¶¤¨¤ÎµÜºê¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÌîµåÄÒ¤±¤ÎËèÆü¡£¡Ö·ë²Ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆâÍÆ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£³ÅÙ¤Î£²·³¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¡£½Ð¾ì¿ô¤Ï£²£´Ç¯¤ò²¼²ó¤ë£±£·»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£±·³ÄêÃå¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢³°Ìî¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¾©¤äÂçÀ¹¤¬ÌöÆ°¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¾©À®¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢£±ÂÇÀÊ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤¤¤Ä¾¡Éé¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤òÁÀ¤¦Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢º£½©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌîµåÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤ÀÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±¥×¥ì¡¼¤´¤È¤Ëº¬µò¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡£»²²ÃÃæ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢£µ»î¹ç¤Ë£±ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¡££¸Æü¡¦»Í¹ñ£É£ÌÁªÈ´Àï¡ÊÅ·Ê¡µå¾ì¡Ë¤ÇµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£±£¸ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£·£¸¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÂÇ·â¤Ë¤Ï¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤òÃí¤°¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éÊ¡ÃÏ£²·³¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤òÅê¼ê´ó¤ê¤ËÊÑ¹¹¡£¶ì¼ê¤ÊÊÑ²½µå¤¬¶Ê¤¬¤ê¤¤ëÁ°¤ËÂª¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½©¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÊá¼ê´ó¤ê¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀµ²ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£»î¹ç¸å¤â¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½ÐÎÝÎ¨¡õÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÅðÎÝ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÊÑ²½µå¤¬¤¤½¤¦¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÁö¤í¤¦¤È¤«¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤³¤³¤ÏÂÔ¤È¤¦¤È¤«¡¢¾ìÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·È½ÃÇÇ½ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢£±·³¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î¾®±à¡¢±©·î¤é¤¬³èÌö¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£Éð´ï¤Ç¤¢¤ë½ÓÂ¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±·³¥ì¥Ù¥ë¡££´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ø¡¢ÅÚÂæ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þµ×ÊÝ¡¡½¤¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤·¤å¤¦¡Ë£²£°£°£°Ç¯£¹·î£²£¹Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡£¿ÈÄ¹£±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£¹¥¥í¡£¾®³Ø£²Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¹â¤ò·Ð¤ÆÂçºå´Ñ¸÷Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£²Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡££²£´Ç¯£³·î£³£°Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯£´·î£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£¶¡£º£µ¨Ç¯Êð¤Ï£·£°£°Ëü±ß¡£