¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè14²ó¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè14²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î´ÇÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ3½µ´Ö¡£Ñ£¤Î¶ñ¹ç¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÑ£¤Ë½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¤À¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÑ£¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·Ð±Ä¾õ¶·¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥È¥¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢¹©½÷¤¿¤Á¤¬ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢´ÇÉÂ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ë¥È¥¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
