¥È¥é¥ó¥×»á¡¢WÇÕ²ñ¾ìÊÑ¹¹¤ò·Ù¹ð¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅÃÏÊÑ¹¹¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥¦¡¼»ÔÄ¹¤ò¡ÖÃÎÅª¡×¤À¤¬¡Ö¶Ëº¸¡×¤ÈÉ¾¤·¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¿Í¡¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÔÄ¹¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï9·î²¼½Ü¡¢¡Ö¶Ëº¸¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¥·¥¢¥È¥ë¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¶á¤¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï³«ºÅÅÔ»Ô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£