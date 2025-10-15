ÏÂ²Î»³¤ÎÅß¤òºÌ¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¡¢11/1³«Ëë¡ª¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÅß¤ÎÌë¤òÂÎ´¶
º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢8Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù83Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¸÷¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤¬¡¢ÏÂ²Î»³¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖWinter Light Magic ¡Á¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡¢Åß¤Î¸÷¤ÎWOW!!¤ÊÌë¡Á¡×¡£¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¡£µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡ÖWOW!!¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¸«¤É¤³¤í(1)¡Ú¸÷¤ÎËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Û
¹â¤µ18m¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°µ´¬¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×¤ä¡¢¶À¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ð¡¼¥É¡×¡¢¸÷¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¤âÅÐ¾ì¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎËâË¡¤¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤Þ¤ë¡£
FeStA LuCe¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á
¢£¸«¤É¤³¤í(2)¡ÚÏÂ²Î»³ºÇÂç¡ª500µ¡¤¬Éñ¤¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡Û
¡ÖWAKAYAMA LIGHTS¡×¤¬¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë·×10²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁ°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£ÏÂ²Î»³ºÇÂç500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤òÉñ¤¤¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼³«ºÅÆü¡§11/1(ÅÚ)¡¢11/2(Æü)¡¢11/29(ÅÚ)¡¢11/30(Æü)¡¢12/20(ÅÚ)¡¢12/21(Æü)¡¢1/10(ÅÚ)¡¢1/11(Æü)¡¢2/14(ÅÚ)¡¢2/15(Æü)
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖWAKAYAMA LIGHTS in FeStA LuCe¡×
¢£¸«¤É¤³¤í(3)¡Ú¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¡Û
Ìë¶õ¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£2025Ç¯¤Ï3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë11·î29Æü(ÅÚ)¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹³«ºÅÆü¡§11/8(ÅÚ)¡¢11/29(ÅÚ)¡¢12/13(ÅÚ)
¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹
¢£¸«¤É¤³¤í(4)¡Ú¤³¤É¤â¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¥¬¥Á¥ã¡×¡Û
¤³¤É¤âÆþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ±àÆâ¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¯¡£
¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¥¬¥Á¥ã
¢£¸«¤É¤³¤í(5)¡Ú¿´¤â²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡õ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¥áÂÎ¸³¡Û
µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î²°Âæ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ä²¹¤«¤¤¥Õ¡¼¥É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢»¨²ß¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£Ç¯¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×
¡ÖËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î³«ºÅÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖWinter Light Magic ¡Á¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡¢Åß¤Î¸÷¤ÎWOW!!¤ÊÌë¡Á¡×¡£¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¡£µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡ÖWOW!!¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¹â¤µ18m¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°µ´¬¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×¤ä¡¢¶À¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ð¡¼¥É¡×¡¢¸÷¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ¤âÅÐ¾ì¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎËâË¡¤¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤Þ¤ë¡£
FeStA LuCe¡ÁËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê¡Á
¢£¸«¤É¤³¤í(2)¡ÚÏÂ²Î»³ºÇÂç¡ª500µ¡¤¬Éñ¤¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡Û
¡ÖWAKAYAMA LIGHTS¡×¤¬¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë·×10²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁ°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£ÏÂ²Î»³ºÇÂç500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤òÉñ¤¤¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼³«ºÅÆü¡§11/1(ÅÚ)¡¢11/2(Æü)¡¢11/29(ÅÚ)¡¢11/30(Æü)¡¢12/20(ÅÚ)¡¢12/21(Æü)¡¢1/10(ÅÚ)¡¢1/11(Æü)¡¢2/14(ÅÚ)¡¢2/15(Æü)
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖWAKAYAMA LIGHTS in FeStA LuCe¡×
¢£¸«¤É¤³¤í(3)¡Ú¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¡Û
Ìë¶õ¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£2025Ç¯¤Ï3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë11·î29Æü(ÅÚ)¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹³«ºÅÆü¡§11/8(ÅÚ)¡¢11/29(ÅÚ)¡¢12/13(ÅÚ)
¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§ ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹
¢£¸«¤É¤³¤í(4)¡Ú¤³¤É¤â¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¥¬¥Á¥ã¡×¡Û
¤³¤É¤âÆþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ±àÆâ¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¯¡£
¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¥¬¥Á¥ã
¢£¸«¤É¤³¤í(5)¡Ú¿´¤â²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡õ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¥áÂÎ¸³¡Û
µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î²°Âæ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ä²¹¤«¤¤¥Õ¡¼¥É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢»¨²ß¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£Ç¯¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×
¡ÖËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¾ì½ê ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î³«ºÅÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£