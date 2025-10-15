¡ÈÀäÂÐ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Ì¡²è¡É¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡¡¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¹ñºê¡¢ºî¼ÔµÞÀÂ¤Ç¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î¹ñºêÏÂÌé¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅÄÞ¼¾ÏÍµ¤¬12Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡Ù¤ÇÂÐÃÌ¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²èºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¦¹ñºêÏÂÌé
¡û¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥óÅÄÞ¼¤â¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤ËºÇ½éÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¥¯¥½¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ÅÃ«¼ÂÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÄÞ¼¤Ï¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ØËÍ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤¬Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¹ðÇò¡£¸ÅÃ«¼Â»á¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹Ô¤±!°ðÃæÂîµåÉô¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÅÃ«ÀèÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ÏÉÝ¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÆÀ¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£¥®¥ã¥°¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¿Í¤ª¤Ã¤¿¤éÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÀäÂÐ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Ì¡²è¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºê¤Ïº´Æ£¥¿¥«¥Ò¥í»á¤ÎÁêËÐÌ¡²è¡Ø¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£ºÇ½ª¾Ï¤Î¡Ø»Åç¡¢ºÇ¸å¤Î½½¸ÞÆü¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ç°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öºî¼Ô¤Î¿Í¡¢Ì¿ºï¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º´Æ£¥¿¥«¥Ò¥íÀèÀ¸¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¾×·â¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£Æ±ºî¤ÏÌ¤´°¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇºÇ¸å¤Î1ÏÃ¤òÇã¤Ã¤Æ¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÆÉ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤ÎÆ»Ã¼¤ÇÆÉ¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºî¼Ô¤ÎµÞÀÂ¤Ë¡¢¹ñºê¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´Éô´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤! ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öºî¼Ô¤Î»à¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£°ìÊý¤ÎÅÄÞ¼¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¡¢Á´´¬Çã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ð¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±¤¸Éô²°¤ÎÀèÇÚ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ã¥é¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆ±ºî¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡ÙÆâ¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÊ²¤²Ð¤Ç¸ì¤ë¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ²¤²Ð¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡Ä¡Ä2¿Í¤ÎÃç¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¿Í¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö´Ñ¡¦À¸¤Êý¡¦Îø°¦¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
