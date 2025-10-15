ÃæÃ«Èþµª¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç...Ç¯¾å¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¤ÎÉ×¤ÈÌ©Ãå2¥·¥ç¡¡¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2025Ç¯10·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¤Î¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²ÎÀ¼¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤È¤·¤Æ¡×
ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Î¥Æ¥£¥í¤µ¤ó¤¬12·î9Æü¤ËÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î°ú¤Ã±Û¤·¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì´É¸¹³ÚÃÄ¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¤Î¥Æ¥£¥í¤â¡¢°ì´ü°ì²ñ¤ÎÂº¤¤ÑëÆá¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ô¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÀø¤á¤Æ¡¢²Î¼ê¤ÎÊý¡¹¤Î²ÎÀ¼¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢È¼ÁÕ¼Ô¤ËÅ°¤·¡¢¥ô¥£¥ª¥é¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Æ¥£¥í¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖåºÎï¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£