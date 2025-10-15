¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«Â³¤¯¡¢¤ä¤ä¾åÃÍ¤¬½Å¤¤°õ¾Ý
¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«Â³¤¯¡¢¤ä¤ä¾åÃÍ¤¬½Å¤¤°õ¾Ý
¡¡¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤«¤é±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¸á¸å¤Ë£±£µ£±±ß£¶£³Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç£±£µ£²±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ìá¤ê¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢NY»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£µ£±±ß£¶£±Á¬¤È°ÂÃÍ¤ò¾®Éý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤¬¾åÃÍ¤Î½ÅÀÐ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊÆ·Êµ¤¤Î°²½·üÇ°¤â¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ºòÆü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆFRBµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®Ää»ß¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥É¥ëÇä¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¤«¡££±£µ£±±ßÂæÁ°È¾¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ê¤Ë²ó¤ë¤À¤±¤ÎÀª¤¤¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¾ðÀª¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¡£¹â»Ô»áÍÍø¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¥Ý¥ó¥É¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë£±¡¥£±£µ£µ£°³ä¤ì¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£±¡¥£±£¶Âæ¤ò²óÉü¡£¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏºòÆü±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¼º¶ÈÎ¨°²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£NYÄ«¤Ë£±¡¥£³£²ÂæÈ¾¤Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£±¡¥£³£³£³£°Âæ¤Þ¤ÇÇãÌá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î²¼¤²¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï·Ù²ü´¶¡£Êý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î¥æー¥íÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤«¤é£±£·£µ±ß£³£°Á¬Âæ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£·£¶±ß£²£°Á¬Âæ¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢Ìá¤ê¹âÃÍ·÷¤ÇÅìµþÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï¤ä¤äÆß¤¤°õ¾Ý¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï²¼Êý¸þ¤â¡¢¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏºòÆü¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ£²£°£±±ß£³£°Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å£²£°£²±ß£³£°Á¬Âæ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤«¤é£±±ß¤ÎÈ¿È¯¡£¤¿¤À¡¢£²£°£³±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤ÎÌá¤ê¤Ç¡¢Ìá¤ê¤ÏÆß¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡¢Î®¤ì¤Ï¤Þ¤À²¼Êý¸þ¤«¡£
¡¡¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤«¤é±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¸á¸å¤Ë£±£µ£±±ß£¶£³Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç£±£µ£²±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ìá¤ê¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢NY»Ô¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£µ£±±ß£¶£±Á¬¤È°ÂÃÍ¤ò¾®Éý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤¬¾åÃÍ¤Î½ÅÀÐ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊÆ·Êµ¤¤Î°²½·üÇ°¤â¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ºòÆü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆFRBµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®Ää»ß¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥É¥ëÇä¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¤«¡££±£µ£±±ßÂæÁ°È¾¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ê¤Ë²ó¤ë¤À¤±¤ÎÀª¤¤¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¾ðÀª¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¡£¹â»Ô»áÍÍø¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¥Ý¥ó¥É¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë£±¡¥£±£µ£µ£°³ä¤ì¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£±¡¥£±£¶Âæ¤ò²óÉü¡£¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏºòÆü±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¼º¶ÈÎ¨°²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£NYÄ«¤Ë£±¡¥£³£²ÂæÈ¾¤Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£±¡¥£³£³£³£°Âæ¤Þ¤ÇÇãÌá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î²¼¤²¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï·Ù²ü´¶¡£Êý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î¥æー¥íÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤«¤é£±£·£µ±ß£³£°Á¬Âæ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£·£¶±ß£²£°Á¬Âæ¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢Ìá¤ê¹âÃÍ·÷¤ÇÅìµþÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï¤ä¤äÆß¤¤°õ¾Ý¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï²¼Êý¸þ¤â¡¢¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏºòÆü¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ£²£°£±±ß£³£°Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å£²£°£²±ß£³£°Á¬Âæ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤«¤é£±±ß¤ÎÈ¿È¯¡£¤¿¤À¡¢£²£°£³±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤ÎÌá¤ê¤Ç¡¢Ìá¤ê¤ÏÆß¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡¢Î®¤ì¤Ï¤Þ¤À²¼Êý¸þ¤«¡£
¡¡¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬