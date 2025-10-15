¡Ú¾®»û¿®ÎÉ¤Î½µ´© Electric Zooma!¡ÛDaVinci Resolve¥æー¥¶ー¤ØÏ¯Êó¡ª¤¢¤ÎTourBox Elite Plus¤¬¥Õ¥ëÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿
º£Ç¯3·îÈ¯Çä¤ÎTourBox Elite Plus
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥È¥íー¥é¤È¤Ï
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë¤ò°·¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿Áàºî¡¢º¸¼ê¤Ï¥ー¥Üー¥É¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸úÎ¨¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£º¸Íø¤¤Î¿Í¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì±þ¤³¤³¤Ç¤Ï±¦Íø¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
ÆÃ¤ËÆ°²èÊÔ½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÊÔ½¸µ¡¡×¤È¤¤¤¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÍÑ¤Ë¤â¤³¤ÎÊÔ½¸µ¡¤òÌÏ¤·¤¿¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢BlackMagic Design¤ÎDaVinci Resolve¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÔ½¸ÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏSpeed Editor¡¢Replay Editor¡¢Editor Keyboard¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¤Ç¤ÏMicro Color Panel¡¢Mini Panel¡¢Advanced Panel¤¬¤¢¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥½ー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏFairlight Desktop Console¡¢Fairlight Studio Consoles¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
DaVinci Resolve¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Úー¥¸¤Çµ¡Ç½¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÌ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¤¬»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤¬Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤òÇã¤Ã¤Æ»È¤¦¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬ºòº£¤Ï1¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÁ´Éô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1Âæ¤Ç¤½¤³¤½¤³µ¡Ç½¤¬¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÈÆÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
TourBox¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëº¸¼ê¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Î¥Ö¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¸ÇÍ¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âAdobe Premiere Pro¡¢FinalCut Pro¡¢Avid Media Composer¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÔ½¸¥Äー¥ë¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óDaVinci Resolve¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òTourBox¥³¥ó¥½ー¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬10·î15Æü¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó5.10¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢DaVinci Resolve¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Âç¤¤¯¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¿·¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎTourBox Elite Plus(¸ø¼°¥µ¥¤¥È²Á³Ê43,967±ß)¤È¡¢Àµ¼°ÈÇÄ¾Á°¤Î5.10¦Â¥³¥ó¥½ー¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¥Úー¥¸Á´Éô¤ò1Âæ¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÁáÂ®»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¾®·¿Â¿µ¡Ç½º¸¼ê¥³¥ó¥È¥íー¥é
BlackMagic Design¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ï¡¢´ðËÜ¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¥Úー¥¸¤ÎÁàºî¤Ï¤Û¤Ü²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ー¥Üー¥É¤Ï¤Û¤Ü»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âºî¶È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç»È¤¦¥³¥ó¥È¥íー¥é¤À¡£
°ìÊý¤ÇTourBox¤Ï¡¢¡Öº¸¼ê¥³¥ó¥È¥íー¥é¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¦¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¡¢½¾Íè¥ー¥Üー¥É¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¼ê¤ÎÁàºî¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁàºî¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ー¥Üー¥É¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤ä¥¹¥¯¥íー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅ¾¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬3¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÌÅª¤ÊÄ´À°¤äÏ¢Â³ÃÍ¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î²óÅ¾¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ï¡¢²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²ó¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é²ó¤¹¤³¤È¤ÇÊÌ¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²óÅ¾·Ï¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ò3¤ÄÈ÷¤¨¤ë
TourBox Elite Plus¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Mac¡¢Windows¤ª¤è¤ÓiPad¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²óÅ¾¥³¥ó¥È¥íー¥é¤¬3¤Ä¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬7¤Ä¡¢½½»ú¥ー¤¬1ÁÈ¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬È¾Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TourBox Elite Plus¤Î¥Ü¥¿¥óÌ¾¾Î
¥µ¥¤¥º¤Ï116¡ß101¡ß44mm¤È¤«¤Ê¤ê¾®·¿¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄìÌÌ¤«¤éÅÅÃÓ¤òÆþ¤ì¤ë¤È400g¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½Å¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÀÜÂ³¤ÏUSB-C¤ÈBluetooth¤À¤¬¡¢iPad¤Ë¤ÏÍÀþÀÜÂ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏM2ProÈÇMacBook Pro¤Ë¡¢USBÀÜÂ³¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¾å¤ËUSBŽ°CÃ¼»Ò
ÄìÌÌ¤Ë¤ÏÅÅÃÓ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥½ー¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏDaVinci ResolveÁ´ÂÎ¤Ç1¤Ä¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤«»ý¤Æ¤º¡¢³Æ¥Úー¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Úー¥¸¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¥Úー¥¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Davinci Resolve¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬³È½¼¤·¤¿¥³¥ó¥½ー¥ë
¤Þ¤ºÀè¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÏÃ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥½ー¥ë¤Î¹½À®¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º¸¾å¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢TourBox¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¥ªー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤òON¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Î¥¢¥×¥êÀìÍÑ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¥áー¥«ー¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥×¥êÍÑ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ËÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»ØÄê¤»¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥íー¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°ºî¤òÂå¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¿·µ¬¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë
³Æ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Î±¦Â¦¤Ï¥Ü¥¿¥ó³ä¤êÅö¤Æ¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥óÆ°ºî¡¢¥Þ¥¯¥í¤¬ÁÈ¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÆ°¤«¤¹TourMenu¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥Ü¥¿¥ó¤Ø¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È³ä¤êÅö¤Æ²èÌÌ
¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ä¥Þ¥¯¥í¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×²½¤¹¤ëTourMenu
¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬¥Ü¥¿¥ó¤Ë³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥é¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤Î¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆñÅÀ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖHUD¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï³Æ¥Ü¥¿¥ó¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿µ¡Ç½¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Ç¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×É½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤À¡£É½¼¨¤¬½Ð¤ë¤È¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë¤ò¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿°ìÍ÷É½¤ÎÊý¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î±¦Ã¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¡¢²èÌÌ³°¤Ë±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²èÌÌ±¦¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ü¥¿¥óÀßÄê¤Î¾õ¶·¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëHUDÉ½¼¨
DaVinci Resolve¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¶¯²½
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËDaVinci Resolve¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥Î¥Ö¤Ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÁÇÁá¤¯Áàºî¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢1¥¯¥ê¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤»¤ÐÌó4¥Õ¥ìー¥à¤´¤È¤Ë¡¢Áá¤¯²ó¤»¤ÐÁá¤¯¥·¥ã¥È¥ëºÆÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÔ½¸¥³¥ó¥È¥íー¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¥¸¥ç¥°¡¦¥·¥ã¥È¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ー¥Üー¥É¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¤ËÁêÅö¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏDaVinci ResolveÍÑ¥Ó¥ë¥È¥¤¥óµ¡Ç½¤È¤·¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¡¢ÁÇºà¥¯¥ê¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£
¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ÎÆ°ºî
¤Þ¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤Ï¡¢²óÅ¾³Ñ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁá²ó¤·¤Î¥·¥ã¥È¥ëÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅùÇÜ¤«¤é64ÇÜÂ®¤Þ¤Ç²ÄÊÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁÇºà¥¯¥ê¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¼Ü¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¥·ー¥ó¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë¤ÏÊØÍø¤À¡£
¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢µ¡Ç½¤¬¥À¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐINÅÀOUTÅÀ¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢½½»ú¥ー¤Îº¸±¦¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥ー¤È¥È¥Ã¥×¥ー¤Ë¤â³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥Ã¥ÈÊÔ½¸¥Úー¥¸¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬°Õ³°¤Ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤ê¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Î¥Ö¤Ë¤Ï1¥Õ¥ìー¥à¤º¤Ä¤Î¿Ê¤à¡¦Ìá¤ëµ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»È¤¤´·¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤è¤ê¤âºÙ¤«¤¤ÊÔ½¸¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ÎÆ°ºî
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÇòÈý¤Ï¡¢¥«¥éー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤í¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤À¤±¸«¤ë¤ÈÂ¾¤Î¥Úー¥¸¤Èµ¡Ç½¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥éー¥Û¥¤ー¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ç¥¯¥í¥ÞÊý¸þ¤ÎÁý¸º¡¢¥Î¥Ö¤Ç¿§°ÌÁê¤Î²óÅ¾¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤Çºî¶È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½Ä²£¤Î²óÅ¾¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥¹¥¯¥íー¥ë¤ä¥Î¥Ö¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥éー¥Úー¥¸¤Ç³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¿§Ä´À°Æ°ºî
¥«¥éー¥Úー¥¸¤ÎÆ°ºî
¥«¥éー¥Û¥¤ー¥ë²¼¤Î²£¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥¹¥¯¥íー¥ë¤«¥Î¥Ö¤ÇÁý¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â²¡¤·¹þ¤à¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£
Â¾¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢Îã¤¨¤Ð¥¬¥ó¥Þ¥«ー¥Ö¤â¡¢ÊÑ²½ÅÀ¤ÎÄÉ²Ã¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ÜÆ°¤Ï¥¹¥¯¥íー¥ë¤È¥Î¥Ö¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ä°ÜÆ°¤¬¥¹¥¯¥íー¥ë¡¢²£°ÜÆ°¤¬¥Î¥Ö¤À¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤ÇÁàºî¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤Êý¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÄ´À°¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¿ô»ú¤Î¤È¤³¤í¤ò¥Þ¥¦¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¤«¥Î¥Ö¤Ç¿ôÃÍ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥éー¥Úー¥¸Â¦¤¬¥Þ¥¦¥¹¥ªー¥Ðー¤·¤¿¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ÎÀ©¸æ¤òTourBoxÂ¦¤ËÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥«¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ä¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Î¿ôÃÍÆþÎÏÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤ò3¸Ä¤â»È¤¦¤â¤Î¤¬¼çÎÏ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ê¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¡£¤¿¤À¤·¥«¥éー·Ï¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤Micro Color Panel¤Ç¤â82,980±ß¤À¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¡¢¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊýTourBox¤Ï¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤·¤«¤¤¤¸¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¤È¥Î¥Ö¤Ç¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤è¤ê¤âÁ¡ºÙ¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿´ÊÃ±¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥«¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ç¥Ñ¥é¥áー¥¿ÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë
¾åµ¤Ç¥Ñ¥é¥áー¥¿¤òTourBox¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥«¥éー¥Úー¥¸¤Î¤ß¡¢¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï·ë¹½ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤â²¿¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥¯¥í¥Ã¥×ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤Ë1¥É¥Ã¥È¤º¤Ä¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë²ÄÊÑ¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡£
DaVinci Resolve¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ÆþÎÏÍó¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¿ôÃÍ¤ÎÄ¾ÀÜÆþÎÏ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥íー¥ー¤Î¾å²¼¤Ç¿ôÃÍ¤ò¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤ÇTourBox¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¡Ü¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ë¥ー¥Üー¥É¤Î¾å²¼¥¢¥íー¥ー¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¡Ü¥Î¥Ö¤Ë¥ー¥Üー¥É¤Îº¸±¦¥¢¥íー¥ー¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¡Ü¥Î¥Ö¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¥±¥¿¤òÁª¤Ó¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¡Ü¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ç¿ôÃÍ¤Î¾å¸Â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ÎÆ°ºî¤Ë¾å²¼º¸±¦¤Î¥¢¥íー¥ー¤ò³ä¤êÅö¤Æ
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤È¥Î¥Ö¤Ç²ÄÊÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤¿¤À¿ô»ú1¸Ä¤º¤Ä¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥¹¤ÇÂç¤Þ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤ÏTourBox¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ò²¿¤È¤«»Å¹þ¤á¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¿ôÃÍÍó¤È¤Ê¤ê¤Î²óÅ¾Ìð°õ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÁíÏÀ
DaVinci Resolve¤ÈTourBox¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ò¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥È¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬¥À¥ë¤¤¤°¤é¤¤»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢À§Èó¥µ¥Ö¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÏÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤Þ¤¿1¤Ä¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Úー¥¸¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð½ÐÀè¤ÇÊÔ½¸¤Ê¤ê¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ê¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Îºî¶È¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈTourBox¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
°ì±þµ¡Ç½¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿Êý¤¬¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁàºî¤ò¤³¤ì¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Èº¸¼ê¤À¤±¤ÇÁ´Áàºî¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤¹¤Ç¤ËDaVinci ResolveÀìÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ï¤¢¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤µ¡Ç½¤òÂ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¡£TourBox¤Ç¤ÏX¤ÇÄê´üÅª¤ËDaVinci Resolve¸þ¤±¤ÎÀßÄêTipsÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
💡Davinci Resolve¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥ê¥à¤¹¤ëÊýË¡- TourBox Japan - ¥³¥Ä¡¢¥Ò¥ó¥È¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë (@TourBoxJpTips) October 12, 2024
TourBox Console¤Ç¡§
¥È¥Ã¥×¡Ü¥Î¥Ö¤Ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥ê¥à¥âー¥É¡×¤Î¥Þ¥¯¥í¤òÀßÄê
¾å¥Ü¥¿¥ó¤Ë¡ÖÊÔ½¸¥âー¥É¡×¤Î¥Þ¥¯¥í¤òÀßÄê
²¼¥Ü¥¿¥ó¤ËS¤òÀßÄê#TourBoxTricks #DavinciResolve #Æ°²èÊÔ½¸ #TourBox pic.twitter.com/cJOAvtz3lA
¤Þ¤¿ÈÆÍÑ¥³¥ó¥È¥íー¥é¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥áー¥ë¤ÎÄê·¿Ê¸¤ò¥Ü¥¿¥ó°ìÈ¯¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥íÆ°ºî¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬¥À¥ë¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢À§Èó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£