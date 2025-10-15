¢§Ê¡²¬¸©¡ÊÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¢§º´²ì¸©¡Êº´²ìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¢§Ä¹ºê¸©¡ÊÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹À²¤ì

¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¡Ú°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¡Û¤¯¤â¤ê

¡Ú¸ÞÅç¡Û¤¯¤â¤ê

¢§·§ËÜ¸©¡Ê·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡Ú·§ËÜÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹À²¤ì

¡Ú°¤ÁÉÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê

¡ÚÅ·Áð¡¦°²ËÌÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì

¡ÚµåËáÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì

¢§ÂçÊ¬¸©¡ÊÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê

¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê

¢§µÜºê¸©¡ÊµÜºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡ÚÆîÉôÊ¿ÌîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê

¡ÚËÌÉôÊ¿ÌîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê

¡ÚÆîÉô»³±è¤¤¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê

¡ÚËÌÉô»³±è¤¤¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê

¢§¼¯»ùÅç¸©¡Ê¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡Ú»§ËàÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚÂç¶ùÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê

¡Ú¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì

¡Ú±âÈþÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¢§²­Æì¸©¡Ê²­Æìµ¤¾ÝÂæ¤Û¤«¡¦£±£µÆü£µ»þ¡Ë

¡ÚËÜÅçÃæÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚËÜÅçËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡Úµ×ÊÆÅç¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚÂçÅìÅçÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚµÜ¸ÅÅçÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚÀÐ³ÀÅçÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê

¡ÚÍ¿Æá¹ñÅçÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê