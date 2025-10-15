ºå¿À¡¦Ê¿ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤Î¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤È´ñÀ×¤Î¿¿¼Â¡Ö´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡×¡½¡½¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡ÙÆÃÊÌºÂÃÌ²ñ
¡¡¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤Î¼«Ãø¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤È¡¢Èà¤¬ÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¤¤¿µ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡ÙÆÃÊÌºÂÃÌ²ñ
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆþÃÄ»þ¤«¤é²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æó·³´ÆÆÄ¡¦Ê¿ÅÄ¾¡ÃË»á¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏºÌò¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¡¢Êì¡¦²£ÅÄ¤Þ¤Ê¤ßÌò¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡¢¤½¤·¤Æ½©»³½ã´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌºÂÃÌ²ñ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æó·³¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüÅ´¹ÝÈÄ SGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÇÊ¿ÅÄºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æó·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²è¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½à¤¨¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤½¤Î¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¸å¡¢¡ÖÊ¿ÅÄ¾¡ÃË¤Ç¤¹¡£¡ÊËÍ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ËÂç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£½©»³´ÆÆÄ¤¬Ê¿ÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Ç®¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤´ÆÆÄ¡£²£ÅÄÁª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿Êý¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²£ÅÄÁª¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¼Â¶È¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ¹ºê½Ð¿È¤À¤«¤éëÂ¤ê¤â»÷¤Æ¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ°§»¢¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ã¿è¤Ê»Ò¤Ç¤Í¡£¤À¤±¤ÉÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Îý½¬¤òÃ¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂÎ¤Ä¤¤â¾¾Ã«¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç·¿³°Ìî¼ê¡£Â¤âÂ®¤¯¤Æ¸ª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤È¡¢¥¬¥ó¥¬¥óºô±Û¤¨¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë°ïºà¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÌîµåÇÏ¼¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÀèÇÚ¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø´ÆÆÄ¤¬Îý½¬¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤¾¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Éô²°¤ÇÊ¢¶Ú¤È¤«ÇØ¶Ú¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·àÃæ¤ÎÎëÌÚ¤Î¥È¥¹¤ò¾Î»¿¤·¡¢Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤È¯³Ð¤Î½Ö´Ö¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¶õ¿¶¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò´«¤á¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤Î¸µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÇËÜ¿Í¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÍâÆü¡ØÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£ËÜÅö¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±²æËý¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤¬´²²ò¤·¤Æ¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ124ÈÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¸ÉÆÈ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤¿²£ÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤â¤¦±Ç²è¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢³§¤ÏÅö¤Æ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ú¤¯Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤È¥À¥á¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾Ã«¤âÎ¾ËË¤òÇ¨¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿ÅÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿½©»³¤¬¡ÖÈà¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢²£ÅÄ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎºÝ¡¢Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤¬²£ÅÄÁª¼ê¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½©»³¤¬ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤É¤³¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡Ø¥é¥¤¥È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¥é¥¤¥È¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¥Ð¥«¤¿¤ì¡ª¤ªÁ°¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é2¡¢3Æü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÎý½¬¤·¤È¤±¡£¥»¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢µåÃÄ¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢9²ó¤Î2¥¢¥¦¥È¡¢¤¢¤È1¿Í¤Î»þ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¼é¤é¤»¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µåÃÄ¤âOK¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö8²ó¡¢2ÂÐ1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï²£ÅÄ¤¬ÂÇ¤Ä»Ñ¤ä¼é¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥è¥³¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤í¡Ù¤È¡£9²ó¤Ë³§¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤è¤ê¡¢²£ÅÄ¤¬1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥è¥³¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥è¥³¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ïº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ²£ÅÄÁª¼ê¤Î¡È´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬²£ÅÄ¤ÎËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤³¤½Èà¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ñÀ×¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ë¡¢º¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£2ÂÐ2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥è¥³¤¬¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡£Ì¤¤À¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á´°÷¹æµã¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ï²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤Î¾Ú¤À¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö9²ó¤Ë¤Ï²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±¿¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎëÌÚ¤Ï¡ÖÆþÃÄ»þ¤Î¿§»æ¤Î¡ÈÆü¡¹À®Ä¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ç¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÀ¸¤Êý¤¬º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö²£ÅÄ¤¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¾¡¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µÙ¤ß¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£³§¤Ç²£ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡£²£ÅÄ¤¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¾¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤¬¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ½©»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´äºê¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¶õµ¤¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ê¿ÅÄ»á¤â¡Ö¡Ø±É¸÷¤Î²Í¶¶¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¿µÂÀÏº¤ËÆÏ¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â²£ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½©»³´ÆÆÄ¤¬¡ÖÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½©»³´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÊì¿ÆÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÂÎÄ´¤âËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¶»¤òÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î½Ð±éÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤â²£ÅÄ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¿µÂÀÏº¤¬ËÍ¤é¤Ë¤¯¤ì¤¿¤´Ë«Èþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶å½£ÊÛ¤¬¸ú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï²þ¤á¤ÆÌîµå¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÍ¤é¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Ê¿ÅÄ»á¤¬¡Ö³§¤µ¤óÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿µÂÀÏº¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆËÜºî¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡ÙÆÃÊÌºÂÃÌ²ñ
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆþÃÄ»þ¤«¤é²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æó·³´ÆÆÄ¡¦Ê¿ÅÄ¾¡ÃË»á¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏºÌò¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¡¢Êì¡¦²£ÅÄ¤Þ¤Ê¤ßÌò¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡¢¤½¤·¤Æ½©»³½ã´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌºÂÃÌ²ñ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æó·³¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüÅ´¹ÝÈÄ SGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²£ÅÄÁª¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¼Â¶È¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ¹ºê½Ð¿È¤À¤«¤éëÂ¤ê¤â»÷¤Æ¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ°§»¢¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ã¿è¤Ê»Ò¤Ç¤Í¡£¤À¤±¤ÉÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Îý½¬¤òÃ¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂÎ¤Ä¤¤â¾¾Ã«¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç·¿³°Ìî¼ê¡£Â¤âÂ®¤¯¤Æ¸ª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤È¡¢¥¬¥ó¥¬¥óºô±Û¤¨¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë°ïºà¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÌîµåÇÏ¼¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÀèÇÚ¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø´ÆÆÄ¤¬Îý½¬¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤¾¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Éô²°¤ÇÊ¢¶Ú¤È¤«ÇØ¶Ú¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·àÃæ¤ÎÎëÌÚ¤Î¥È¥¹¤ò¾Î»¿¤·¡¢Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤È¯³Ð¤Î½Ö´Ö¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¶õ¿¶¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò´«¤á¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤Î¸µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÇËÜ¿Í¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÍâÆü¡ØÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£ËÜÅö¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±²æËý¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤¬´²²ò¤·¤Æ¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ124ÈÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¸ÉÆÈ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤¿²£ÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤â¤¦±Ç²è¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢³§¤ÏÅö¤Æ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ú¤¯Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤È¥À¥á¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾Ã«¤âÎ¾ËË¤òÇ¨¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿ÅÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿½©»³¤¬¡ÖÈà¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢²£ÅÄ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎºÝ¡¢Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤¬²£ÅÄÁª¼ê¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½©»³¤¬ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤É¤³¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡Ø¥é¥¤¥È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¥é¥¤¥È¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¥Ð¥«¤¿¤ì¡ª¤ªÁ°¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é2¡¢3Æü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÎý½¬¤·¤È¤±¡£¥»¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢µåÃÄ¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢9²ó¤Î2¥¢¥¦¥È¡¢¤¢¤È1¿Í¤Î»þ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¼é¤é¤»¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µåÃÄ¤âOK¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö8²ó¡¢2ÂÐ1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï²£ÅÄ¤¬ÂÇ¤Ä»Ñ¤ä¼é¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥è¥³¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤í¡Ù¤È¡£9²ó¤Ë³§¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤è¤ê¡¢²£ÅÄ¤¬1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥è¥³¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥è¥³¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ïº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ²£ÅÄÁª¼ê¤Î¡È´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬²£ÅÄ¤ÎËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤³¤½Èà¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ñÀ×¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ë¡¢º¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£2ÂÐ2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥è¥³¤¬¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡£Ì¤¤À¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á´°÷¹æµã¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ï²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤Î¾Ú¤À¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö9²ó¤Ë¤Ï²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±¿¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎëÌÚ¤Ï¡ÖÆþÃÄ»þ¤Î¿§»æ¤Î¡ÈÆü¡¹À®Ä¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ç¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÀ¸¤Êý¤¬º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö²£ÅÄ¤¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¾¡¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µÙ¤ß¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£³§¤Ç²£ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡£²£ÅÄ¤¬¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¾¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤¬¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ½©»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´äºê¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¶õµ¤¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ê¿ÅÄ»á¤â¡Ö¡Ø±É¸÷¤Î²Í¶¶¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¿µÂÀÏº¤ËÆÏ¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â²£ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½©»³´ÆÆÄ¤¬¡ÖÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½©»³´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÊì¿ÆÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÂÎÄ´¤âËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¶»¤òÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î½Ð±éÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤â²£ÅÄ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¿µÂÀÏº¤¬ËÍ¤é¤Ë¤¯¤ì¤¿¤´Ë«Èþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶å½£ÊÛ¤¬¸ú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï²þ¤á¤ÆÌîµå¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÍ¤é¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Ê¿ÅÄ»á¤¬¡Ö³§¤µ¤óÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿µÂÀÏº¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆËÜºî¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£