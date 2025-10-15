Ž¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëŽ£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿Ìõ
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡¢¼ç±é¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê¼Ì¿¿¡§YouTube¡ÖÅìÊõMOVIE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·³¤À¿ºîÉÊ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Î¡Ô¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Õ
¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë¤¬10·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬5²¯±ßÄ¶¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤È¤¤¤¦¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¡Ë¡£
2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÆ±Ì¾¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¸¶ºî¤Ë¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢Filmarks¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â4.1¡ÊÆ±10·î14Æü¸½ºß¡Ë¤È¹â¤¯¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡È¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä²áµî¤Î¿·³¤À¿ºîÉÊ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡¢¤½¤·¤Æ¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤ÎËÜºî¤Ø¤Î¥Ï¥Þ¤êÊý¤Ê¤É¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡Ù¤ÎÆó¤ÎÉñ¤È¤¤¤¦»öÂÖ
¿·³¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÇÈ¤·¤«ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾¡»»¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼Â¼Ì²½¤Ë¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨1¡Ë
³Î¤«¤Ë¤â¤È¤â¤È¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¹ëÆÁ»û±Ø¤«¤éÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¿Í¡Ê¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ë¤¬ÂÔ¤ÄÆÊÌÚ¸©¤Î´ä½®±Ø¤Þ¤Ç¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸ÃË»Ò¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ê±óÌîµ®¼ù¡Ë¤¬¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÀÑÀã¤ÇÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½éÎø¤ò°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥¸¥ã¡¼±Ç²è¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï½ÂÃ«¤Î¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃ±´Û·Ï¤Î¸ø³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ë²è¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¡£
»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«? ²£¤«¤é¸«¤ë¤«?¡Ù¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¿·¤¿¤ËÉÕ¤±Â¤µ¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÂçÉÔÉ¾¡£
ÀîÂ¼¸µµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÓËÜ¤ÏÂçº¬¿Î¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÁÈ¤ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÉÔÈ¯¤Ç¡¢¸½ºß¤âFilmarks¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â2.6¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹õÎò»ËÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¼Ì¢ª¥¢¥Ë¥á¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¢ª¼Â¼Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤³¤½µÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦´Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î´ÆÆÄ¤Î½ÐÀ¤ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼²½¤¹¤ëÁ°¤Îºî²ÈÀ¤òÇ»½Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤È¤Ï1»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÃæÊÔ¤òÌóÇÜ¤ÎÄ¹ÊÔ¤Î¼Ü¤Ë±ä¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¡¢¥ê¥á¥¤¥¯»þ¤Î´ÆÆÄ¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¸ø³«Åö»þ¤ÏÃ±´Û·Ï¸ø³«¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÅìÊõ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ø³«¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÉÃÂ®¡Á¡Ù¼Â¼Ì²½¤ÎÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡Á¡Ù¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§X¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡Ö¿·³¤À¿¤Î½é´ü¤ÎÀº¿À¡×
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢63Ê¬¤ò121Ê¬¤Ë±ä¤Ð¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Â¼Ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÁÏºî¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿·³¤À¿¤Î½é´ü¤ÎÀº¿À¤ò¤¤Á¤ó¤È°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¦¤¨¤Ç¼Â¼Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¿·³¤¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥é¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·³¤À¿¤Î½é´ü¤ÎÀº¿À¡×¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹Á°¤ÎÃÊ³¬¤ò¡Ö½é´ü¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢½é´ü¤Î¿·³¤ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»×½Õ´ü¤ÎÃËÀ¤Î¼ç¿Í¸ø¤È½÷À¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶á¤Å¤¯¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ë¼Â¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬Â¿¤¤¡£
¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ØÉÃÂ®¡Á¡Ù¤â¡¢»×½Õ´ü¤Ë¿´¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬·ë¼Â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¿´¤ÎÃæ¤ÇºîÉÊ¤ò°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò2¿Í¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§X¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤¼¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«
¤À¤¬¡¢16Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·³¤À¿¥»¥ª¥ê¡¼¤ËÈ¿¤·¤¿½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ²ò¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ250²¯±ßÆÍÇË¤Î¹ñÆâÎòÂå4°Ì¡ÊÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï2°Ì¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·³¤¤ÎÌ¾¤Ï°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤ä¡Ö½é¤Î¿·³¤À¿ºîÉÊ¤Î¼Â¼Ì²½¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥¸¥ã¡¼²½¤·¤¿¿·³¤À¿¤ÎÌ¾Á°¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ÑµÒ¤È¸ø³«µ¬ÌÏ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò°Â°×¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿È¯¤ò¤¯¤é¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢63Ê¬¤ò121Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¢¨¼¡¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¤Ï¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤ëÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¡Ö²ñ¤¨¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤µ¬ÌÏ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢2¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¡ØOne more time, One more chance¡Ù¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è ¤É¤Ã¤«¤Ë·¯¤Î»Ñ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼Â¼ÌÈÇ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¡£
¼Â¼ÌÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ø1991¡Ù¤Î¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¡ËÍ¤Ï¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤â¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¤³¤Î¶Ê¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ëÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£
ÁÐÊý¤È¤â¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤Ê¤Î¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÌÀÎ¤¡×¤ò±é¤¸¤¿¹âÈª½¼´õ¡Ê¼Ì¿¿¡§X¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
¼Â¼ÌÈÇ¤Ï¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤òºî¤Ã¤¿30ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¿·³¤À¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀº¿ÀÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë²þ¤á¤Æ¿·ºî¤òºî¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
À½ºîÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï·è¤·¤Æºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ºÆ¸½¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿·³¤¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡ÖÅö»þ¤Î¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ï¤¬¡¢ÀÄ¤µ¤â´Þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¸«»ö¤Ê·ë¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼Â¼Ì²½¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¼Ì²½¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ï¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç±é¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·³¤À¿¤ÎÀº¿À¤ò¼Â¼Ì¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤ÇÃ¯¤âÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç»Å»ö¤ò¸«»ö¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿·³¤¤â¡Öµ®¼ù¤¬¤Û¤Ã¤¯¤ó¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¾Â¼ËÜ¿Í¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¿·³¤ºîÉÊ¤ÎÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤¸¤¦¤¸¤È»×¤¤Çº¤à¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤«¤éÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾Â¼¤Ï¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤³¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬³§Ìµ¤Î¡¢ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·³¤À¿ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê¼Ì¿¿¡§X¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
¡ÖSixTONES¡×¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡½¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¤â¤¹¤ë¤¬¡Ö³ä¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¤ª¼µ·¤¹¤ë¡×¤·¡¢¤·¤«¤âÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤µ¤À¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¯¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¡Ö²¶¡¢º¬¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¡£¤Ç¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤´¶¤¸¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤È¸ì¤ë¤½¤Î¡È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡ÉÀº¿ÀÀ¤Ï¡¢¿·³¤ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÉÉôÊ¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö2009Ç¯¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê³Ý¤±¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤â¤½¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ï°ìÉô°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¥Ï¥Þ¤êÊý¤¬ºîÉÊ¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾¾Â¼¤Ï¡¢22Ç¯¸ø³«¤Î¿·³¤´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï´û¤Ë¿·³¤¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾Â¼¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Î30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦µ®¼ù¤È»£±Æ»þ¤ËÆ±¤¤Ç¯¡£±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¢¨5¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµ®¼ù¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤ë¾¾Â¼¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¿·³¤¤¬ËÜÊª¤Î¾¾Â¼¤ò´Ñ¤Æ¡Ö±Ç²è¤ÎÂ³¤¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ï09Ç¯¤Î»þÂå¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¤«¤Ê¤êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¥¬¥é¥±¡¼¤Î»þÂå¤Î¥á¡¼¥ë¤ä¡¢au¤¬¡Öau Design project¡×¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¡¢10Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·½É¤Î¤µ¤¯¤é¤ä¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¿·³¤¤¬ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿2000Ç¯Âå¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢09Ç¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ®¼ù¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢09Ç¯¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âº¸±¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¾¾Â¼¤Ï¡Ö2009Ç¯¡×¤Î»þÂå´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Instagram¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
¾¾Â¼ËÌÅÍ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È¤â½Å¤Ê¤ë
09Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¾Â¼¤¬3ÅÙÌÜ¤Î±þÊç¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢¡ÖB.I.Shadow¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆCD¤ò½Ð¤·¤¿·ãÆ°¤Î1Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
13ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿Ç¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾¾Â¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤«¤éÅìµþ¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£13ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ëÆÁ»û¤«¤é´ä½®¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤ÎÂçËÁ¸±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¡ÖSixTONES¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤Èµ®¼ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«½êºß¤Ê¤µ¤²¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤òÁ¡ºÙ¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾¾Â¼¤¬ÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤È¡¢¤½¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÉÆÃÀ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¦¤¨¤ËÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨1¡¡ÅìÊõMOVIE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡ß ±ü»³Í³Ç· ¡ß ¿·³¤À¿ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¢¨2¡¡¡ØTV LIFE¡Ù2025Ç¯10·î17Æü¹æ
¢¨3¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×2025Ç¯10·î10ÆüÊüÁ÷
¢¨4¡¡¡ØMyojo¡Ù2020Ç¯5·î¹æ
¢¨5¡¡¡Øanan¡Ù2025Ç¯10·î15Æü¹æ
¡ÊÁúÅÄ ÌÀ´² ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×ÊÔ½¸Ä¹¡Ë