¡¡¥ß¥é¡¦ ¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¥Ýー¥ë¡¦W¡¦S¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡ØIn The Lost Lands¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º °Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥çー¥¸¡¦ R ¡¦ R ¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¾®Àâ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢2¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·ó¤Í¤Æ7Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ±ÇÁü²½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Êó½·¤µ¤¨Ê§¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉÔ»à¿È¤ÎËâ½÷¥°¥ì¥¤¡¦¥¢¥ê¥¹¡£¿Ï¤ò¿¶¤ê¡¢½Æ·âÀï¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢¤µ¤é¤ËËâÎÏ¤âÁà¤ê¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¡¢¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥É¥é¥Ã¥¯¥¹Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÊø²õ¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¿Í¡¹¤ÎÍ£°ì¤Î´õË¾¤Ï¼«Í³¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëËâ½÷¥°¥ì¥¤¡¦¥¢¥ê¥¹¡Ê¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤È¸¢ÎÏ¤Ëµ²¤¨¤¿²¦ÈÞ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¿Í¥Ü¥¤¥¹¡Ê¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËâÊª¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¥¢¥ê¥¹¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ò°ÛÃ¼¤È¤·¤ÆºÛ¤¤¤¿Â²Ä¹¤È¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Ê½è·º¿Í¥¢¥Ã¥·¥å¤ÎÄÉÀ×¤¬Ç÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿ÀäË¾¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿±¿Ì¿¤¬²ç¤ò剝¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÈµÓËÜ¤âÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡Â³Êó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î²£¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÈSF¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²¦ÈÞ¤¬Ë¾¤àÎÏ¤òµá¤á¡¢ÀäË¾¤ÎÃÏ¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ê¥¹¡Ê¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤È¡¢°ÆÆâ¿Í¥Ü¥¤¥¹¡Ê¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÂ«¤Î´Ö¡¢°ÛÃ¼¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤é¤Î½è·º¤òÌÜÏÀ¤àÂ²Ä¹¤ÎÄÉ¼ê¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤¯¼ê¤Ë¤ÏËâÊª¤¬Ì¢±ä¤ëºÇ°¤Î¾õ¶·¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¤È¥Ü¥¤¥¹¤¬¸ß¤¤¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥·ー¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êø²õ¤·¤¿À¤³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÆ®ÂÖÀª¤Î2¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÍßË¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼í¤ê¿Ô¤¯¤»¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë