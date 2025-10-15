PLAYBACK B.LEAGUE¡ÃÌ´¤Î¥¢¥êー¥Ê¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¡ÄB.³×¿·¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â¡Ú2024-25¡Û
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡×¡¢B.LEAGUE¤ÏÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â9¤Ä¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¡£Ç®¶¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾¡Éé¡¢¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëB¥êー¥°¤Îµ°À×¤ò¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤ÏÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25¥·ー¥º¥ó¡×¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
B1¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¡§ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÅÏî´ÍºÂÀ¤ÎÆüËÜÉüµ¢¡Ä¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë
Á°¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢¹ñºÝÂç²ñ¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥·ー¥º¥ó¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖWE ARE UNSTOPPABLE!¡×¤ò¥·ー¥º¥ó¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢B.LEAGUE9¥·ー¥º¥óÌÜ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎLaLa arena TOKYO-BAY¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤ÎGLION ARENA KOBE¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÌ´¤Î¥¢¥êー¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¡£¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï2026-27¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëB.LEAGUE PREMIER¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
1·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢NBA¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤òÄù·ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÀ¤³¦2°Ì¤Î¥êー¥°¤Ë¸þ¤±¡¢NBA¤È¥³ー¥ÈÆâ³°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¤Ç¡ÖB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡×¤ò½é³«ºÅ¡£¼ã¼êÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿B.LEAGUE UNITED¤¬NBL¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ËÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¥êー¥°Á´ÂÎ¤ÇÁ°¥·ー¥º¥ó¤ò¾å²ó¤ëÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢B.LEAGUE»Ë¾åºÇÂ¿19,462¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
³«ËëÁ°¤Î´Ø¿´¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤À¡£ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤ÎNBA¥×¥ìー¥äー¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸øÉ½¤«¤éÌó3¥«·î¸å¤ËÀéÍÕJ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÅìÃÏ¶è¤ÏÀéÍÕJ¤È±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¹ë²ÚÀïÎÏ¤òÍÊ¤·¤¿ÀéÍÕJ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥±¥¬¤¬Áê¼¡¤®¡¢Á°É¾È½¤É¤ª¤ê¤Ë¤ÏÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤º¡£±§ÅÔµÜ¤¬8»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤ÎÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
NBA·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈ°æÍµÂë¤Ê¤ÉÂ¨ÀïÎÏ¤ò¥í¥¹¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢12·î14Æü¤«¤é3·î19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ22Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï¥êー¥°Á´ÂÎ4°Ì¤Î44¾¡16ÇÔ¤È¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃæÃÏ¶è¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£3°Ì¤Î¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤«¤é6°Ì¤Î¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Þ¤Ç¾¡Î¨5³ä°Ê¾å¡£8°Ì¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤â18¾¡¡Ê¾¡Î¨3³ä¡Ë¤òµó¤²¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿ÃÏ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤¬2¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÀ¾ÃÏ¶è²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¡£Åì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å·¹ÄÇÕ½éÍ¥¾¡¤ËÂ³¤¡¢²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2°Ì¤ÎÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×½Ð¾ì¡£µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Ï6Ï¢¾¡¤Ç¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢2018-19¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¤Î¾¡Î¨5³äÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡§±§ÅÔµÜ¤¬Ë´¤»Ø´ø´±¤ËÊû¤²¤ë»Ë¾åºÇÂ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÄÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¨ー¥¹¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂç³èÌö
¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¡¢·²ÇÏ¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¾å°ÌÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£Âç²ñÍ£°ì¤Î½é½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î7¥Áー¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3²ó°Ê¾å¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¤¬¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÀ©ÇÆ¤·¡¢B.LEAGUE»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£»°²Ï¤È¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò2Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÀéÍÕJ¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£½ÉÅ¨¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏGAME1¤ò17ÅÀº¹¤ÇÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GAME2¤Ï19ÅÀº¹¤ÎÇÔÀï¡£ºÇÂç20ÅÀº¹¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿GAME3¤Ï82-71¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Äº¾å·èÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ÎÎ°µå¡£GAME1¤ÏÂè1Q»Ä¤ê4Ê¬5ÉÃ¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢81-68¤Î¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£GAME2¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¡£Âè4Q¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë8ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ãæ1Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿GAME3¤ÏÁ°È¾¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢Âè4Q³«»ÏÁá¡¹¤Ë10ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èæ¹¾Åç¿µ¤¬¤³¤Î10Ê¬´Ö¤À¤±¤Ç14ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¡¢±§ÅÔµÜ¤Ë¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
±§ÅÔµÜ¤Ï2·î¤Ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬µÞÀÂ¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾Þ¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿D.J.¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ëHC¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Áー¥à¤Ç°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ëHC¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥¾¡¤òÊû¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¾º¹ß³Ê¡§AÀéÍÕ¤¬µ´Ìç¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡ÄÉÙ»³¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎB1Éüµ¢
2026-27¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËB2¤«¤éB1¡¢B3¤«¤éB2¤Ë³Æ2¥¯¥é¥Ö¤¬¼«Æ°¾º³Ê¡£¹ß³Ê¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B2 PLAYOFFS 2024-25¡×¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡¢¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç57¾¡3ÇÔ¡Ê¾¡Î¨.950¡Ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢2¥·ー¥º¥óÏ¢¾¡¤ÇB.LEAGUEºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¹¹¿·¤·¤¿AÀéÍÕ¤Ï¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎB1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¿®½£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¡¢¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç½é¤ÎB1¾º³Ê¡£°ìÊý¡¢ÉÙ»³¤Ï¥êー¥°Á´ÂÎ2°Ì¤ÎÊ¡²¬¤òÁê¼ê¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎB1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¾º³Ê¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÉÙ»³¤¬GAME1¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢AÀéÍÕ¤¬GAME2¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£GAME3¤Ï»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÄäÅÅ¤Î¤¿¤á»î¹çÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍâÆü¤ËºÆ»î¹çÉÔ³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ¥¾¡¤È¤·¡¢AÀéÍÕ¤Î¹õÀî¸×Å°¤¬¥×¥ìー¥ª¥ÕºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖB3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×¤Ï²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å¤Ç¤Ï½é¤ÎB2¾º³Ê¡£½àÍ¥¾¡¤Î¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤¬B2¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤¬1Ç¯¤Ç¤ÎB2Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¾Þ¡§¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³MVP¡ÄB1¥êー¥Àー¥º¤Ï½é¼õ¾Þ¼ÔÂ¿¿ô
¥êー¥°¤òÀÊ´¬¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Î¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¯²÷µó¤òÃ£À®¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ17.1ÆÀÅÀ5.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6.1¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°¥·ー¥º¥ó¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µºßÀÒ»þ¤Î2022-23¥·ー¥º¥ó¤«¤é3¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÁ´60»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ¤«¤é¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡¢Èæ¹¾Åç¡¢»°±ó¤«¤é¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®¡¢Î°µå¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¥Ù¥¹¥È5¤ò¼õ¾Þ¡£ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ÖÁª½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¤Ï¾®ÀîÆØÌé¤äÊÆ¿ÜÎè²»¡¢»°Ã«·Ë»ÊÏ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸õÊäÁª¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢ÏÆ¿¿Âç¤¬2°Ì¤ÎÀ¥ÀîÎ°µ×¤ò127¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¡£¥ëー¥ー¥¤¥äー¤«¤é49»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤àÁ´60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶¯¹ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¾Þ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
B1¥êー¥Àー¥º¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥âー¥¿¥à¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Îº´¡¹ÌÚ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë²¦¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯²¦¤Î¥µ¥Ã¥·¥ã¡¦¥¥ê¥ä¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¢¥Ù¥¹¥ÈFTÀ®¸ùÎ¨¾Þ¤Î¼Ä»³ÎµÀÄ¤¬¤¤¤º¤ì¤â½é¼õ¾Þ¡£Èæ¹¾Åç¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤44.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È3PÀ®¸ùÎ¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
