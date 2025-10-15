£±£µÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡á´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤«¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô°Â¤Ï·Ù²üºàÎÁ
¡¡£±£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¶¯¼å´ÑÂÐÎ©¤Î¤Ê¤«¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°Æü¤ÏÀèÊª¤òÍí¤á¤¿Âç¸ýÇä¤ê¤Ë¹³¤¨¤º¡¢£±£²£°£°±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÉý°Â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤àÆ°¤¤â¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢£´Ëü£¶£°£°£°±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é£´Ëü£·£°£°£°±ßÂçÂæ¶áÊÕ¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤ÏÆÈ£Ä£Á£Ø¤äÊ©£Ã£Á£Ã£´£°¤Ê¤É¤¬È¿Íî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁí¤¸¤ÆÆðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬°ú¤Â³¤·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼è°ú¸åÈ¾¤Ï³Æ¹ñ¤Î³ô²Á¤¬Áí¤¸¤Æ²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤Ç¡¢Ê©£Ã£Á£Ã£´£°¤Ï°ú¤±ºÝ¤ËÁ°¤ÎÆü¤Î½ªÃÍ¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯¶Éº®ÌÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆâ³Õ¤ÎÂ¸Â³¤¬²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê²áÅÙ¤ÊÉÔ°Â¿´Íý¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¤¬Ä«Êý¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ò·üÇ°¤·¤Æ°Â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁ²¼¡Ìá¤êÂ¤ËÅ¾¤¸¡¢¸á¸å¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤Ï£Ñ£Ô¡ÊÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡Ë¤Î½ªÎ»¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¥ÈÇÉ´ó¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Åê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤Ê¤ÉÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¹¥Ä´¤Ê·è»»È¯É½¤¬Áê¼¡¤®¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÏÆðÄ´¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬£´¡¥£´¡ó°Â¤ÈÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤âÈ¿Íî¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤â½ª»Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô°Â¤Ï·Ù²üºàÎÁ¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾¶á£²±Ä¶ÈÆü¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£±£·£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ß·Ù²ü´¶¤«¤é¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£°ìÊý¡¢¹ñÆâÀ¯¶É¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Õ¥íー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£°£²¥É¥ë£¸£¸¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£²£·£°¥É¥ë£´£¶¥»¥ó¥È¤ÈÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£±£·£²¡¥£¹£±¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£²£µ£²£±¡¥£·£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£²£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¡¢£¸·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡¢£¹·î¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÃæ¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢£¹·î¤ÎÃæ¹ñ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢£¸·î¤Î¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡¢£±£°·î¤Î£Î£ÙÏ¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡¢£Ç£²£°ºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡Ê～£±£¶Æü¡Ë¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¥ß¥é¥ó£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¤ä¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤âÍ½Äê¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£´Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£°£²¥É¥ë£¸£¸¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£²£·£°¥É¥ë£´£¶¥»¥ó¥È¤ÈÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£±£·£²¡¥£¹£±¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£²£µ£²£±¡¥£·£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£²£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¡¢£¸·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡¢£¹·î¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÃæ¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢£¹·î¤ÎÃæ¹ñ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢£¸·î¤Î¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡¢£±£°·î¤Î£Î£ÙÏ¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡¢£Ç£²£°ºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡Ê～£±£¶Æü¡Ë¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¥ß¥é¥ó£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¤ä¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤âÍ½Äê¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS