¥¹¥Þ¥Û¤ò°®¤é¤º»Ù¤¨¤ë¡Ö¿·È¯ÁÛ¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¼ó¤È»Ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¤¤Þ¤¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¿Ê²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¤¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤Ï¡¢À¸³è¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û»È¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ëÀþ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Î¥¯¥»¤«¤é¤¯¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Áý¤¹¤Û¤ÉÃßÀÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹»È¤¦¡ÈÆ»¶ñ¡É¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¹´Ö¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É·Ú¤¤
¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ë¡Ä¤½¤¦Ê¹¤¤¤ÆÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊØÍø¤µ¤òµý¼õ¤¹¤ëÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢»ÑÀª°²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Äó¼¨¤µ¤ì¤¿²ò¤¬¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¡£¼ÁÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«2g¤È¤´¤¯·ÚÎÌ¡£¸ü¤ß¤ÏºÇÇöÉô¤Ç0.58mm¡£ÉõÅû¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇö¤µ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¾®¤Ö¤ê¤Ê¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½¼ÅÅ¸ý¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÁõÃåÊýË¡¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±¡¼¥¹¤Î°Õ¾¢¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢Àß·×ÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Àß·×
³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Äïªµä»Õ¤¬´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬ºÆÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤È¤¤ÎÌÜÀþ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê³ÑÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢ðôÉô¤Ø¤ÎÉé²Ù¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡Ö½¬´·¡×¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ø²ðÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤½¤Ã¤ÈÂ¥¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤Ë¸«¤é¤ì¤¿»Ø¤Ø¤Î¿©¤¤¹þ¤ß¤Î·Ú¸º¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹»þ´Ö¤ÎÆ°²è´Õ¾Þ¤äSNSÅê¹Æ¤Î±ÜÍ÷¤Ç¤Ï¡¢»Ø¤Ø¤Î¾®¤µ¤ÊÉéÃ´¤â¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»Ø¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Í³
µ»½ÑÅª¤ËÆÃÉ®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÄìÌÌ»Ù»ý¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥ê¥ó¥°¤¬ÇØÌÌ¤ò»ÙÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡ÈÄìÌÌ¡É¤ËÀÜÅÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ø¤ÎÆ°Àþ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ´¶¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ÎÄß³×¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÁàºî¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¸Â¤Î¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
Android¤äiPhone¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤â»ÈÍÑOK
1cmÊÕ¤ê20kg°Ê¾å¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¶¯ÅÙ¤Ï¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤äiPhone¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£MagSafe¤È¤âÊ»ÍÑOK¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤ÎÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à²÷Å¬À¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤Ï·è¤·¤Æ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â1Æü¤¬½ª¤ï¤ëº¢¡¢¤Õ¤È¡Öº£Æü¡¢¼ó¤È»Ø¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Í¥¤ì¤¿Æ»¶ñ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤ÊÃÍ°ú¤¤¬Å¬±þ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏËÜÆü½ªÎ»¡£¡ÖSYANTO Ring V3 Lite¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Image: akebims
Source: CoSTORY