¹âÎð¤Ç»õ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤È¤Ï?
¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò»õ²Ê°å¤ÎÆþ¹¾ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ¡§
Æþ¹¾ ÍÛ°ì¡ÊÆþ¹¾»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£1998Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¡ÖÆþ¹¾»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡¢¸å¤Ë°åÎÅË¡¿ÍÍÛ¹â²ñ¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¡£¼£ÎÅ¤Î¥´ー¥ë¤ò¡Ö¼£ÎÅ¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¸ý¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¼£ÎÅ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø°å³ØÉô²òË¶³Ø³Ü´éÌÌÆ¬³¸ÉôÎ×¾²²òË¶Ç§Äê°å¡¢¹ñºÝ¸ý¹Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È³Ø²ñDGZIÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ³ÜÒû¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤«Æþ¤ì»õ¤«¤ÇÇº¤à¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ¹¾ÀèÀ¸
Ç¯Îð¤Ï¤È¤¯¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÁ´¿È¼À´µ¤¬¤Ê¤¯¡¢³Ü¹ü¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¾ÍèÅª¤ËÆþ±¡¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£²ð¸î¼Ô¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤è¤ê¤â¡¢¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ëÆþ¤ì»õ¤ÎÊý¤¬¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ä¿²¤¿¤¤ê¤¬¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆþ¤ì»õ¡×¤òÁªÂò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æþ¹¾ÀèÀ¸
²¾¤Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾åÉô¹½Â¤¡Ê¿Í¹©»õ¡Ë¤À¤±¤ò³°¤·¤Æ¡¢Æþ¤ì»õ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ê²ð¸î¤äÆþ±¡¤¬¿´ÇÛ¤Ê¿Í¤Ï¤½¤Î»Ý¤òÃ´Åö°å¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÆþ¤ì»õ¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
Àß·×¼¡Âè¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¸å¤«¤éÆþ¤ì»õ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æþ¹¾ÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤ËÈ´»õ¤ò¤·¤ÆÆþ¤ì»õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤âÆþ¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¹ü¤Î¸ü¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¹üÂ¤À®¡×¤È¤¤¤¦½èÃÖ¤Ç¹ü¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼£ÎÅ¤è¤ê¤âÈñÍÑ¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÇÇ°¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æþ¹¾ÀèÀ¸
ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¡¢¿´Â¡¼À´µ¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤¬¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º°å²Ê¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ÇÉÂ¾õ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃ´Åö°å¤Ë¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¹¾ÀèÀ¸
²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç»õ¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î»õ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥¹¥ÈÅª¤Ë¸·¤·¤¤¡×¡Ö¼ê½Ñ¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆþ¤ì»õ¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã´Åö°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
