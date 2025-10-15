¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×vs¡Ö¹â¹»¼õ¸³¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¶µ°éÈñ¤ÈÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤ÏÌó273Ëü±ß¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Ç¤ÏÌó93Ëü±ß¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø½¬´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤â´Þ¤á¤Æ¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¶â³Û¤À¤±¤¬È½ÃÇ´ð½à¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÁÐÊý¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¾²¬°íÀ¿¡¢ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡ØÊÙ¶¯¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¿Þ´Õ ÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤È
´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
Ãæ³Ø¼õ¸³¡§³Ø¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÆþ»î¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç½¬¤¦ÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ±þÍÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤Ç¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½Î¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁê¾ì¡Û
4¡Á6Ç¯À¸¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÌó273Ëü±ß
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡Û
SAPIX¡¡6Ç¯À¸¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÌó113Ëü±ß
Æþ¼¼¶â¡¡33,000±ß
¾®³Ø4Ç¯¡Ê4¶µ²Ê¡Ë
¼ø¶ÈÎÁ¡Ê·î³Û¡Ë¡¡45,600±ß¡Ê¶µºàÈñ´Þ¤à¡Ë
ÌÏ»îÈñÍÑ¡¡Ìó5,000±ß¡¿µ¨Àá¹Ö½¬Èñ¡¡Ìó155,000±ß
¾®³Ø5Ç¯¡Ê4¶µ²Ê¡Ë
¼ø¶ÈÎÁ¡Ê·î³Û¡Ë¡¡57,750±ß¡Ê¶µºàÈñ´Þ¤à¡Ë
ÌÏ»îÈñÍÑ¡¡Ìó15,000±ß¡¿µ¨Àá¹Ö½¬Èñ¡¡Ìó184,000±ß
¾®³Ø6Ç¯¡Ê4¶µ²Ê¡Ë
¼ø¶ÈÎÁ¡Ê·î³Û¡Ë¡¡66,000±ß¡Ê¶µºàÈñ´Þ¤à¡Ë
ÌÏ»îÈñÍÑ¡¡Ìó25,000±ß¡¿µ¨Àá¹Ö½¬Èñ¡¡Ìó311,000±ß
¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê1¡Ë¡§ÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÁá¤¯¤«¤é¹â¤á¤é¤ì¤ë
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡ÖÊÙ¶¯¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÌÏ»î¤ä¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤äÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¶µ²Ê¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë