¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢ºÇ¿·¥Ä¥¢ー±ÇÁüºîÉÊ¡È´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡É¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¾ÜºÙ¸ø³«¡ªÀÐÀî¸ø±é¤è¤ê¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×Àè¹Ô¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢11·î11Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õdvd¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÀÐÀî¸ø±é¡¢²£ÉÍ¸ø±é¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿
¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ13¥õ½ê26¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡£
¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥Ä¥¢ー¤Î³«ËëÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸ø±é¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÀÐÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤¿³Ú¶Ê¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¡¢¥Ä¥¢ー¤ÇË¬¤ì¤¿³ÆÃÏ¤´¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡È¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¥³ー¥Êー¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¡¢¥Ä¥¢ー½øÈ×¤Î¤ßÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ¼ÍÛ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÈLive Music Video¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸¡×¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó¡×¡ÖRelay～ÅÎ¤Î»í¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¼ýÏ¿¶Ê4ºî¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLOVE AFFAIR～ÈëÌ©¤Î¥Çー¥È～¡×¡Ö´õË¾¤ÎÅ²¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤Î3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜÊÔ¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡ÈLive Music Video¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤è¤êÀÐÀî¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£È¾Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢ー¤Î½éÆü¡¢´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Blu-ray¡õDVD¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp