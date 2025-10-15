¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¥«¥¿¥Á
¤ª¤Ç¤³¤È¼ó¤Î¾å¤Ç»Ù¤¨¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÄê¤·¤½¤¦¡£
Android XR OS¤òÀê¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¡£¸ø¼°¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°²èÁü¤¬¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤¾¡¼¤È¡¢Android Headlines¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë²¿¤«¥³¥Í¥¯¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ÀÜÂ³ÍÑ¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£Apple Vision Pro¤ß¤¿¤¤¤Ë°áÎà¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤·¤¯¤ÏPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÄ¾·ë¤·¤ÆÅÅ¸»¶¡µë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
²òÁüÅÙ¤ÏÊÒÌÜ4K¡¢Î¾ÌÜ¤Ç2900Ëü²èÁÇ¡£Apple Vision Pro¤è¤ê¹â²òÁü¤Ç¤¹¡£
Snapdragon XR2+ Gen 2¤ÏMeta Quest 3/3S¤è¤ê¤â¹âÂ®¤ÇÊÒÌÜ4.3K¤Î±ÇÁüÉÁ²è¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤Î1¥Á¥Ã¥×¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î¼Â¹Ô¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ©¸æ¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎºÆÀ¸¤Ë¥Ï¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°/¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤â¹Ô¤Ê¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÉÔ°Â¤â¤Á¤ç¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
ÊäÀ¥ì¥ó¥º¤ÏÀìÍÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Çò¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤Ï¤á¹þ¤à¾ì½ê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤«¤Ê¡£
10·î15Æü¤ËÈ¯É½¡¢21¡Á22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëProject Moohan¡£¤µ¤¢¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
