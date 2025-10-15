ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤ËÅÐ¾ì¡ª¥í¥Ðー¥È½©»³Îµ¼¡¤È¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÃÏ¿Þ¥Ö¥é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À
¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¤ÊÇòÃÏ¿Þ¤Ë¡Ö¥í¥Ðー¥È½©»³Îµ¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¡×¤òÄ®¤Î¿Í¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¸åÆü¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ðー¥È½©»³¤¬¤½¤ÎÃÏ¿Þ¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÄ®¤ò½ä¤ë½©»³Ç»ÅÙ100¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½©»³¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ê½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¥í¥±¡¢TVer¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿ÈÖÁÈÂ¦¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈTVerÅÐÏ¿µÇ°¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤òºî¤ê½Ë¤Ã¤¿ÀèÆü¤ÎÊüÁ÷¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î²÷Âú¡£
Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼¤ÏÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤â¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥¬¥Á¥í¥±ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥í¥Á¡×¤ò³Ú¤·¤àµ¤Ëþ¡¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥í¥Ðー¥È½©»³¤È¥¥à¥¿¥¯¤ÎÃÏ¿Þ¥Ö¥é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP
11/20¡ÊÌÚ¡Ë18:25～20:58
MC¡§½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë
¥²¥¹¥È¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
