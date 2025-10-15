¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡ªÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÍò¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Éþ¡×¡Ö¤â¤¦Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¾å¤Ç¤â»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬µÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±6°Ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë²áµîºÇÂ¿¤Î5²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËºÆ¤ÓÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾7Ê¬¡¢Á°Àþ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤Ë¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±26Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ßµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ö¥é¥¸¥ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£½ªÈ×¤Ï°ú¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£AÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ï²áµî13²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ3-2¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤ó¤«Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤À¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¶²¤ìÆþ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»î¹ç¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Éþ¡£¤³¤ì¤¬¤â¤·Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ê¤é¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÆüËÜ¤³¤½¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤ë¹ñ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë0-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç²«¿§¿Í¼ï¤¬Â¾¤Î¿Í¼ï¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤À¡×¡ÖÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ë´üÂÔ¤À¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼êÊü¤·¤Î¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë