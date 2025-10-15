STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤ÎÆ»Æ»¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÃæ±û3¾ò6ÃúÌÜ¤ÎÆ»Æ»¤Ç¤¹¡£

15Æü¸áÁ°1»þ20Ê¬¤Ë¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤È¿Í¤Î»ö¸Î¤Ç¿Í¤¬°Õ¼±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤«¤é30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬¡¢º¸¤«¤éÍè¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤Ï°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦²ÃÆ£ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô67ºÐ¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£