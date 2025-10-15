¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡DeNA¤ÎÅû¹á¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Î½éÀï¤Ë4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ2ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¡£CSÄÌ»»8ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢CS¤Ç¤ÏÎòÂå5°Ì¥¿¥¤¡¢¥»¤Ç¤Ï¥¦¥Ã¥º¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÈºÇÂ¿¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£

¡¡ÂÇÅÀ¤â¿¹Ìî¾­É§¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¡Êµð¿Í¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö17ÂÇÅÀ¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µ­Ï¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿µ­Ï¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤ÏÂÇÎ¨¡¦214¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÈÄãÂÇÎ¨¤Ê¤¬¤éËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯Í½ÁÛ¤ÎÂ¼¾å¤È¤ÏÁêÀ­¤¬¤è¤¯¡¢7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨¡¦429¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤È¹¶Î¬¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤Æ¯¤­¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢CS¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£