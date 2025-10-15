ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤«¤Ê¤¨¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡È´°Áö¡É¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡Æüº¢¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÈôÌö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤Ç17»î¹ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Éý¹¤¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¡¢5¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.29¤È°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯Áö¤ë¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Æº¢¤Î¤³¤È¡£ÅÐÈÄÍâÆü¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¾®¤µ¤¤¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬¤ë¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£Ìó30Ê¬¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ÏÅÐÈÄÍâÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡ÊÂÎ¤¬¡Ë²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¤½¤ì¡Ë¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ÎPolar¤ÈApple¡¡Watch¤À¡£Æü¾ï¤«¤é¿´Çï¿ô¤ò·×Â¬¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´Çï¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¼Â´¶¡£¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÂÎ¤¬»ñËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¼«¸Ê´ÉÍý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÌµ»ö¤Ë´°Áö¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¿Í°ìÇÜÁö¤ê¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£ËèÆüÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë