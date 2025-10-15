¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¼õ¤±¤º¤Ë¼õ¤±¤¤¤ì¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¤Ï±«¤Îµ²±¤¬Â¿¤¤¡£ÆÃ¤ËDeNAÁê¼ê¤Ë»×¤¤¤À¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÏÀè¾¡¤Î¸å¡¢±«¤Î¤Ê¤«Ï¢ÇÔ¤·¤Æ½ªÀï¡£ÆÃ¤ËÂè2Àï¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤Î¤Ê¤«Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£8Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦15Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡2019Ç¯¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¸å¤ÎÂè3Àï¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¤Ê¤«Æ£Àîµå»ù¤¬8¡¢9²ó¤òÄù¤á¤Æ2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Æ£Àî¤¬¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ò¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦¡£¤³¤ÎÀè¿ôÆü¡¢Å·µ¤Í½Êó¤¬±«¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½©±«¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°¤µ×Íª¤Ïºå¿À¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Øµå¿´Â¢¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã±«¤äÉ÷¤¬¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê°Ëâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡ä¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤ä´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àî¤Ï±«¤òÌ£¤ï¤¦»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¡£¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¿¤áµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿º£·î5Æü¡¢¡Öµ¨Àá¤ò¡¢±«¤ò³Ú¤·¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö±«¤âÂ¿¤¯¤ÆÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢»ëÌî¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹¤²¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê»Íµ¨¤¬¤¢¤ë¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»þ¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤â¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡±«¤ÎÆü¤ËÀ²¤ì¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±«¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»í¿Í¡¦½ñ²È¤ÎÁêÅÄ¤ß¤Ä¤ò¤ÎÍÌ¾¤Ê»í¤Ë¡Ö±«¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¡±«¤ÎÃæ¤ò¡¡É÷¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¡É÷¤ÎÃæ¤ò¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¡ã±«¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢±«¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´ÌÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢±«¤ÎÃæ¤ò±«¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡£É÷¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢É÷¤ÎÃæ¤ò¡¢É÷¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤´¤¯¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÀ¸¤Êý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ä¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áµ¤äÃãÆ»¤Î¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬enjoy¡Ê³Ú¤·¤à¡ËËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼õ¤±¤¤¤ì¡¢µý¼õ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£¤À¤«¤éÆ£Àî¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾¡Éé»ö¤Ç¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¿È¤Î»ÑÀª¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡¢2°ÌDeNA¤Ë¤Ï13¥²¡¼¥àº¹¡Ä¡Ä±É¸÷¤Ï¼«¿®¤È¤·¤Æ¶»¤Ë¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆ¤ÓÄ©¤à¡£Æ£Àî¤â¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¼õ¤±¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³«ËëÁ°Æü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¡£¼¾¤Ã¤¿ÉÍÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤¬±«¤Ï¹ß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å5»þÈ¾¤Ë»Ï¤á¡¢7»þ²á¤®¤Ë¤Ï½ª¤¨¤¿¡£¤µ¤¢¡¢±«¤âÉ÷¤âÌ£¤ï¤¦½©¡Ê¤È¤¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë