¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ»º¤ÎÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅ¨ÂÐÅª¤À¤ÈÈóÆñ¤·¡ÖÊóÉüÁ¼ÃÖ¡×¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤è¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òº£·îËö¤Ë¹µ¤¨¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤Ï´ËÏÂ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶î¤±°ú¤¤¬°ÍÁ³Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊóÉü¤È¤·¤Æ¿©ÍÑÌý¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ¦¤ÏÊÆÇÀ»ºÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÉÊÌÜ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¶¯¤¤¡£2024Ç¯¤ÎÂçÆ¦¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÌó245²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó14¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤¦¤ÁÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÌó128²¯¥É¥ë¤Ç¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£