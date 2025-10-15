ÂçÃ«¡¢18Æü¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¡¡Âè7Àï¤Ïµß±çµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¡Ú¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè3Àï¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿4Æü¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤«¤éÃæ12Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£Âè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Ãæ4Æü¤ÇÀèÈ¯²ÄÇ½¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐæÆÊ¿¤òµß±ç¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£