¡Ú¤ª½Ë¤¤Ä¾·â¡ª¡Û¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤Î¡Ø¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ù¡ÖÁêÊý¤¬ÈÝÄêÅª¤ÊÀ³Ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¸þ¤¹ç¤¤²á¤®¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ý¥Æ¥Á¤ò²æËý¤·¡¢Ìò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²á¹ó¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ10¥¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤¦¶»¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ù¤ÎÅÆ¡Ê37¡Ë¤À¡£ÁêÊý¤ÎÆ²Á°Æ©¡Ê35¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿3449ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
ÅÆ¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢Æ²Á°¤Î¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Æó¿Í¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£ÅÆ¤¬Ê±¤¹¤ëÃÏÄì¿Í¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¤ÈÆ²Á°Ê±¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥Í¥¿¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò£±°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤ä¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÂè18Âå²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Í¥¾¡ÍâÆü¡¢ËÜ»ï¤ÎÄ¾·â¤ËÆó¿Í¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÅÆ¡¡¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§º£Ç¯£··î¤Ë½é³«ºÅ¡£¥³¥ó¥È¤ÈÌ¡ºÍ¤Î£²¼ïÌÜ¤Ç¶¥¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤¬¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤¯¤Æ¡££¸·îÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤«¤é¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ10¥¥íÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áé¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡Î®ÀÐ¤Ë¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£10¥¥íÁé¤»¤Æ¤â¤Þ¤À¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÆ¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥Æ¥Á¤Ï²ò¶Ø¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂÎ½Å¤¬100¥¥í¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢90¥¥í¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ç09Ç¯£´·î¤Î·ëÀ®¤«¤é16Ç¯È¾¤Î·îÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡£¡Ç20Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â£·°Ì¡££³²óÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÂçËÜÌ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ØM-1¡Ù¤ä¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Ç¤â·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È°ìÊâ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ²Á°¡¡¡ØM-1¡Ù¤ä¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¤â·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ç¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡×¤È·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡°Ê³°¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÅÆ¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÁ°¤ËÆ²Á°¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸ºÎÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â´Þ¤á¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ²Á°¤Î¥Í¥¿¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¡£Æ²Á°¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æµî¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Í¥¿¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
Æ²Á°¡¡ËèÇ¯¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤£·¡Á£¸Ê¬¤Î¥Í¥¿¤ò£·ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È´ð½à¤Î£µÊ¬¥Í¥¿¤ò100ËÜ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÅÆ¡¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢£·ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¶áÇ¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¿£²ËÜ¤â¡¢¿Í´Ö¤ò¤É¤¦½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¡ÉÀÖËÜ¡É¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÆ¡¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¤Ê¤¤¤ä¤í¡£
Âç²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿£²ËÜ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÅÆ¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾Ð¤¤¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡££±ËÜÌÜ¤Ï¡¢ÅÆ¤¬±é¤¸¤ëÃÏÄì¿Í¡¦¥â¥°¥É¥ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÈÝÄê¤«¤éÆþ¤ëÀ³Ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¾®³ØÀ¸¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
Æ²Á°¡¡¥â¥°¥É¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë²Õ½ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÆ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡É¥Í¥¿¤ËÍî¤È¤·¹þ¤â¤¦¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤ì¤Ï¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢²¿¤«¥Í¥¿¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÍÇ½¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¼ï¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉå¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ²Á°¤Î¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
Æ²Á°¡¡¤Û¤é¡ª¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤ä¡×¤È¤«ÈÝÄê¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¡ª
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¤Ã¡Ä¡Ä°ã¤Ã¡Ä¡Ä¥Í¥¿¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ø¥±¥ó¥«¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È⁉
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ØM-1¡Ù¤â¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢Æó¿Í¤Ï¼¡¤Ë²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡£Æ²Á°¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È°¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÆ¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¥¦¥¤¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥È¾å¤Ç¥³¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Æ²Á°¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢£±²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤ä¤ì¤Ðµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£²¶¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ¶¯¤À¤«¤é¡£
Æ²Á°¡¡¤Þ¤¢¡¢Í×¤Ï²æ¡¹¤Î¥³¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢·ë¹½¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
Æ²Á°¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âè°ì¾Ï´°·ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£ÂèÆó¾Ï¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÆ¡¡ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡ËÍ¤Ï½Ð¤ëµ¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÆ¡¡ÂèÆó¾Ï¤Ï¡Ø¥±¥ó¥«¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¤Æ¡¢Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î½ÏÎý¥³¥ó¥Ó¤Ï¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÄ©¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£