£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Í¥³¢ª¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡Ø»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¡ÖÌ¾ÍÀ¤ÎÉé½ý¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥á¥ë·¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÂ£¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç3.7Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Í¥³¢ª¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡Ø»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Û
¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Ç4ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤
Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥ë¤¯¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£9·î8Æü¡¢4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥ë¤¯¤ó¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤Ë¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Á°Â¤ò¹â¤¯µó¤²¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¼ê¤ÇÁ°Â¤ò¹â¤¯µó¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥á¥ë¤¯¤ó¤Ï¸å¤íÂ¤â¾å¤Ø¡£4ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤À¤«¤é¤«¡¢4¤ÄÂ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ð¥ó¥¶¥¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£½ª»Ï¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¥á¥ë¤¯¤ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»×¤ï¤º¤ª½Ë¤¤¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ø¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î»ö·ï
¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î½Ë¤¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£Æ±µïÇ¤Î¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤¬¼çÌò¤è¤ê¤âÀè¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Æ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤À¤±¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Þ¥°¥í¤¬¹¥¤¤Ê¥á¥ë¤¯¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥¯¥ê¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ò¤Á¤®¤í¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿³ú¤ß»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ë¤¯¤ó¤Î»õ¤Î±Ô¤¤°ì·â¤¬¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î»Ø¤Ë¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ®·ì»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
ÄË¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë°µ¤¤Î¤Ê¤¤¥á¥ë¤¯¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¡©¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È°Õ¼±¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¡£Âç¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ò1¤Ä¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü
¤·¤Ã¤«¤ê¤Èå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡£º£ÅÙ¤ÏºÇ½é¤«¤é¾®¤µ¤¯¤Á¤®¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
ºÇ½é¤Ï¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤â¡¢¥á¥ë¤¯¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¿µ½Å¤ËçÓ¤á¤ÆÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï2Æ¬ÊÂ¤ó¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª½Ë¤¤¤Î¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤óÉé½ý¤Î»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î»Ø¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¥á¥ë¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤～¡×¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢¿©Íß²¢À¹¤Ê¥á¥ë¤¯¤ó¤Î4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¤¯¤ó¤ÈÆ±µïÇ¤Î¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹ÍÍ»Ò¤òÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ß¤Ã¤
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£