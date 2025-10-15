»î¹çÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÆÆÄ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¡¡¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÃíÌÜ
¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î½éÀï¤òÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÆÆÄ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º²¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤¬µ¯¤³¤ëÉñÂæ¤ò¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£3ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤òÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸½¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾ÏÓ¤ò²¼¤«¤é¾å¤Ë¿¶¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¡Vamos a la final!¡Ê·è¾¡¤Ø¹Ô¤¯¤¾¡ª¡Ë¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÀú¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿Çð¤Ï¡¢Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¸åÈ¾32Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤òµó¤²¤Æ2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ò4-4¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏFWºÙÃ«¿¿Âç¤¬¸åÈ¾AT2Ê¬¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ4-1¤Ç¾¡Íø¡¢2»î¹ç¹ç·×5-4¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï2ÆüÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçµÕÅ¾·à¤ò¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö¸½ÃÏ¤ÏÊ¨Æ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö´ÆÆÄ¤¬¸ÝÉñ¤¹¤ë¤Î¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¡ª¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ¹â¤À¤í¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤´ÆÆÄ¡£ Àï½ÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤è¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀï½Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë´ÆÆÄ¡×¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÀú¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÆÆÄ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¹¤²¡¼´ÆÆÄ¤À¤Ê¤Ã¡×¡ÖÀï½Ñ²È¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿»Ø´ø´±¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë