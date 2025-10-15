¡ÖÎ§¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡¡Áª¼ê¤¬¶ÃØ³¤·¤¿µÕÅ¾¤Î¡È°ì¼ê¡É¡Ä¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÉ¬¾¡¥×¥é¥ó
°ËÅì½ãÌé¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÇÅêÆþ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡ËÀï¤Ç2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹3-2¤Î¾¡Íø¡£¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÅÝ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂà¤±¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¾¡Éé¤·¤ÆÃ¥¤Ã¤¿3¥´¡¼¥ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁª¼ê¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤²¤§¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹1¤Ä¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£É¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð´°ÇÔ¥â¡¼¥É¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÊÌ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£3-6-1¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°µÎÏ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Þ¤Ç¤â¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¡¢Æ±7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¥´¡¼¥ë¡£Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬·è¤á¡¢Æ±26Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¤Ï2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡Ê2-1¡Ë°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯µÕÅ¾¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê2-1¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤â»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç2023Ç¯¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂè2¼¡À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï½é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£6ÅÙÀèÀ©¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀï½ÑÅª¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¡ÊÁ°È¾¡Ë¾¯¤·°ú¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ËÂÎÎÏ¤Ï²¹Â¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂè2¼¡À¯¸¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼çÂÎÅª¤Ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÁ°È¾¤«¤é¥¬¥ó¥×¥ì¡Ê¥¬¥ó¥¬¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¸åÈ¾¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èº£Æü¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ²°ÂÎ§¡Ë
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÀï½ÑÊÑ¹¹¤Ï¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¡£ÆîÌî¼ç¾¤¬À¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÆ²°Â¤é·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Àï½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£MF±óÆ£¹Ò¤äDFÈÄÁÒÞæ¡¢MF»°ãø·°¤é¸£°ú¤¹¤ë¼çÎÏ¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤êÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë»È¤Ã¤ÆÂÇÅÝ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÖÀï½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¿È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ°È¾¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢ÀÚ¤ì¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â·úÀßÅª¤Ë¸åÈ¾¤É¤¦½¤Àµ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«ÎäÀÅ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸åÈ¾¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¤«¤ÄÁ°È¾¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¿¤¿¤«¤¨¤¿¤³¤È¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ê¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡µÕÅ¾¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤ÎÅêÆþ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¡õ¾åÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤Æ2¥¢¥·¥¹¥È¡£MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Â¼óÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á°ËÅì¤¬ÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ²°Â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ËÅì¤Ïµ×ÊÝ¤¬¤¤¤¿¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ§¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¡£°ËÅì¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Æ²°Â¤Ï¤½¤ÎºîÀï¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤â°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½ãÌé¤¯¤ó¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£ËÍ¤Ï³°¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡ÊÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ë¤½¤ÎÊÕ¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤È¡£ËÜÍè¤Ê¤éËÍ¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤·¤Æ½ãÌé¤¯¤ó¤¬¥ï¥¤¥É¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤²¤§¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÊÆ²°Â¡Ë
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î·Ð¸³¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤¿°ìÀï¡£Æ²°Â¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤¿¤Á¤Ï¡ØÀï½Ñ¥«¥¿¡¼¥ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£ÆîÌî¤â¡Ö¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏWÇÕ¤Ç³Ê¾åÁê¼ê¤ËÀäÂÐÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤¿¤À²ÝÂê¤ÏÁ°È¾¤Î2¼ºÅÀ¡£8¤«·î¸å¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï0-0¤Ç½ª¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬¼¡¡¹¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤êÊ³Æ®¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¡£Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤¬90Ê¬´Ö½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢ÃæÈ×¡¢¥µ¥¤¥É¤ÈÏ¢·¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¡£2¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤é¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¡¢»°ãø¤ä±óÆ£¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¼çÎÏ¤âÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡¢·ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ñÀ×¤¬À¸¤ó¤À¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾¡¤Á¶Ú¤À¤Ã¤¿¡£1ËÜ¤Î¸÷¤òÁ´°÷¤ÇÆ³¤½Ð¤·¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¡£Îò»ËÅª¤Ê1Æü¤ÏÉ¬Á³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë